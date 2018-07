Thomasova zahvala Froomu, Roglič postal prepoznaven obraz Toura

Jeseni nov veliki cilj: SP v Innsbrucku

30. julij 2018 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je Geraint Thomas leta 2007 Dirko po Franciji končal na predzadnjem mestu, najbrž nihče ni pomislil, da bo enajst let pozneje v Pariz pripeljal v rumeni majici.

Ekipa Sky je šestič v zadnjih sedmih letih zmagala na Touru, a njihov junak tokrat ni bil Chris Froome, ampak Geraint Thomas. Ker Thomas do letos na največji dirki na svetu nikoli ni končal med deseterico, je bilo precej takšnih, ki niso stavili nanj (čeprav je dobil generalko, junijski kriterij Dauphine), a je v Alpah naredil odločilni razliko in prednost zanesljivo ubranil tudi zadnji teden dirke. Na svoji prvi Dirki po Franciji je bil leta 2007 na predzadnjem (140. mestu), zdaj je med kolesarskimi nesmrtniki.

Uresničil svoje sanje

"Prav zaradi Dirke po Franciji sem se začel ukvarjati s kolesarstvom. Spominjam se, kako sem prišel iz šole in gledal zaključke etap. Sanjal sem, da bom nekoč del tega. Leta 2007 se je to uresničilo, danes pa sem tu v rumeni majici. Neverjetno. Treba je sanjati velike stvari. Tudi če ljudje pravijo, da je nekaj nemogoče, je treba verjeti vase. S trdim delom se na koncu vse poplača," je na cilju na Elizejskih poljanah razlagal Geraint Thomas.

Epizoda iz leta 2012 se ni ponovila

Posebej se je zahvalil moštvenemu kolegu Chrisu Froomu, ki je lovil dvojček Giro-Tour in je imel v moštveni hierarhiji prednost pred Thomasom. Lahko bi se ponovila epizoda iz leta 2012, ko je bil Froome na svojem prvem Touru močnejši od Bradleyja Wigginsa, a pri Skyju ni dobil dovoljenja, da bi na poti do končne zmage ogrožal tedanjega kapetana Wigginsa. Takrat je bilo v ekipi Sky precej trenj, tokrat pa se je vse razpletlo mirno. "Lahko bi nastale kakšne napetosti, ampak, ti si velik šampion in vedno sem te spoštoval. Velika hvala," je Geraint Thomas Froomu namenil nekaj izbranih besed.

Froome naslednje leto spet na štartu

Froome je na svoji osmi Dirki po Franciji šestič končal na odru za zmagovalce, rekordne pete zmage pa mu le ni uspelo doseči, prav tako ne ponovitve Pantanijevega dosežka iz leta 1998 in dvojčka Giro-Tour. Vseeno je bil zadovoljen, bil je tudi vesel za Thomasa: "Čustveno je stati na zmagovalnem odru z Geraintom. Deset let sva moštvena kolega, daleč je prišel in ponosen sem nanj." Kje bo Froome dirkal v preostanku sezone, še ni jasno (morda bo spet nastopil na Vuelti), je pa Froome že dal vedeti, da bo tudi naslednje leto na štartu Dirke po Franciji.

Roglič osvojil srca številnih navdušencev

Med glavnimi konkurenti v boju za rumeno majici bo takrat zagotovo tudi Primož Roglič, največje odkritje letošnje dirke in kolesar, ki je z napadi v Pirenejih in predvsem mojstrsko odpeljano 19. etapo osvojil srca številnih kolesarskih navdušencev. "Menim, da lahko postane tako viden obraz Toura, kot je trikratni svetovni prvak Peter Sagan. Tuji poročevalci so njegovo ime omenjali ves čas. Tudi pravilno ga že izgovarjajo. Ali ima smolo da je iz majhne dežele? Nima. Tudi Slovaška ni nekaj posebnega," je v Športni zgodbi (Val 202) danes razmišljal Dare Rupar.

Jeseni nov veliki cilj: SP v Innsbrucku

"Da je član Lotta Jumba, je tudi lahko njegova prednost. Čeprav sem vse bolj prepričan, da bi tudi pri precej bogatejših moštvih našel in imel svoje mesto. Mimo sposobnosti, ki jih ima Primož Roglič zdaj v kolesarskem svetu ne more nihče več," še meni Rupar. Premora Roglič, ki se je na svetovni lestvici povzpel na 12. mesto (na lestvici Svetovne serije je celo šesti), ne bo imel, saj ga v soboto čaka klasika v San Sebastianu. Na začetku septembra se bo udeležil Dirke po Britaniji, nato pa sledi priprava na svetovno prvenstvo v Innsbrucku, kjer bo zaradi številnih klancev Roglič v boju za medaljo. Prizorišče si je že natančno ogledal, kar samo dokazuje, kako resno misli.

LESTVICA UCI: 1. P. SAGAN SLK 4.358 2. C. FROOME VB 3.939 3. E. VIVIANI ITA 3.746 4. G. THOMAS VB 2.834 5. T. DUMOULIN NIZ 2.828 6. A. KRISTOFF NOR 2.706 ... 12. P. ROGLIČ SLO 2.380 LESTVICA SVETOVNE SERIJE: 1. P. SAGAN SLK 2.684 2. G. THOMAS VB 2.534 3. C. FROOME VB 1.976 4. T. DUMOULIN NIZ 1.975 5. P. ROGLIČ SLO 1.921 6. A. VALVERDE ŠPA 1.807

T. O.