Tiger Woods vozil pod vplivom kar petih substanc

Golfskega zvezdnika aretirali 29. maja

15. avgust 2017 ob 16:41

Miami - MMC RTV SLO

Ko so Tigerja Woodsa 29. maja aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom substanc, je imel zvezdnik golfa v telesu kar pet različnih zdravil.

Kot je razvidno iz toksikološkega poročila, ki ga je objavil ESPN, je 41-letni Woods zaužil protibolečinske tablete vicodin in dilaudid, pomirjevalo xanax, uspavalo ambien in mišični relaksant delta-9-tetrahidrokanabinol (THC), kar je aktivna sestavina v marihuani.

Ob objavi poročila je uradno izjavo podal tudi Woods.

"Kot sem že dejal, sem prejel profesionalno pomoč za doziranje mojih zdravil. Pred kratkim sem skušal na lastno pest zdraviti bolečine v hrbtu in nespečnost, a zdaj se zavedam, da je bila napaka početi to brez zdravniške pomoči. Še naprej sodelujem s svojimi zdravniki, ki se jim zdi, da sem znatno napredoval. Ostajam hvaležen za izjemno podporo, ki sem je deležen, ter za družino in prijatelje, ki mi pomagajo," je dejal.

In še: "Kar pa se tiče hrbta, sem pred kratkim govoril s svojim kirurgom in je zelo zadovoljen s celjenjem moje poškodbe. Vse po načrtih. Zdaj že začenjam počasi dvigovati lažje uteži in voziti sobno kolo."

Poiskal pomoč

Woodsa, enega najboljših golfistov vseh časov, je floridska policija aretirala 29. maja blizu njegovega doma v kraju Jupiter, ko so ga ob 3. uri zjutraj našli spečega v njegovem avtomobilu, parkiranem na odstavnem pasu. Ko so ga zbudili, je bil v precej neprištevnem stanju, a je trdil, da ni pil alkohola in se izgovoril na "nepričakovano reakcijo" zaradi jemanja različnih zdravil.

Pozneje so ga izpustili, Woods, ki se je leta 2010 že zdravil zaradi odvisnosti, a takrat spolne, pa je obljubil, da bo poiskal pomoč, kar je tudi storil, in se prijavil v center za zdravljenje odvisnosti od zdravil. Zdaj ga najverjetneje čaka leto dni pogojne kazni, kar je blažja kazen, navaja BBC.

Športnik, ki je rumene medije v zadnjih letih polnil tudi z (zdaj že razpadlo) zvezo z alpsko smučarko Lindsey Vonn, je sicer aprila prestal že četrto operacijo hrbta, po njej pa je zatrdil, da se počuti bolje kot kadar koli in še ne načrtuje upokojitve z golfišč. Svoj zadnji turnir je sicer osvojil leta 2013.

K. S.