Tim Mastnak zmagal v Švici!

Koširja v osmini finala izločil Šiba, Kotnikovo pa Ledecka

10. marec 2018 ob 14:04,

Scoul - MMC RTV SLO

Izvrstno poolimpijsko formo je v Scuolu v Švici potrdil deskar Tim Mastnak, ki je dobil zadnjo tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu.

27-letni Celjan se je prvič v karieri uvrstil v veliki finale, v katerem je premagal Poljaka Oskarja Kwiatkowskega. Mastnak je bil tretji v kvalifikacijah, nato pa je v izločilnih bojih do finala po vrsti premagal Nemca Patricka Busslerja, Avstrijca Benjamina Karla in v polfinalu še Italijana Aarona Marcha. Vse zmage so bile prepričljive.

V finalu ga je čakal Kwiatkowski, ki je v polfinalu presenetljivo izločil domačega favorita, olimpijskega prvaka Nevina Galmarinija. Mastnak je tudi s Poljakom opravil suvereno in ga premagal za 36 stotink.

"Vse je šlo gladko. Na ravninskem delu sem držal priključek, nato pa v strmejšem delu pospešil ter zmagal. Veliko sem storil že v kvalifikacijah, čeprav moram reči, da se je bil v izločilnih bojih kar težko odločiti, katero progo izbrati. Modra je bila hitrejša v zgornjem, rdeča pa v spodnjem delu. A lahko rečem, da sem dobro izbiral, moja zelo dobra kondicijska pripravljenost je na rdeči progi prišla bolj do izraza," je bil zadovoljen Mastnak, ki je spet zbral nekaj lepih skalpov.

"Še posebno mi je v ponos zmaga proti Karlu. Sicer sem ga že premagoval, toda proti takemu šampionu je vsaka zmaga zelo lepa. V finalu Poljaka nisem podcenjeval, vedel sem, da je hiter, to je na zadnjih tekmah dokazal. Na olimpijskih igrah je bil dober, v Kayseriju je bil v eni izmed kvalifikacijskih voženj najhitrejši. A vedel sem, da če bom jaz odvozil kakor znam, bom zmagal. To se je tudi zgodilo. Težko rečem, da so bile to moje najboljše vožnje, nekaj napak je bilo, jih pa bom še analiziral in videl, kje sem lahko še hitrejši. A ob zmagi gotovo velikih napak ni bilo. Zdaj imam velik zagon, škoda, da se sezona končuje, komaj že čakam naslednjo," uživa v odličnih predstavah Mastnak, ki pravi, da je v odlični formi že od Rogle. Izkazal se je že prejšnji teden v Turčiji, kjer je bil tretji.

Mastnak je s tem postal peti Slovenec z zmago v paralelnih disciplinah na tekmah svetovnega pokala. Pred njim so se zmag veselili Dejan Košir, Rok Flander, Rok Marguč in Žan Košir. Skupno ima zdaj Slovenija 21. zmag.

Žan Košir, ki je bil v predtekmovanju sedmi, je moral v osmini finala priznati premoč Japoncu Masakiju Šibi. Glorio Kotnik je prav tako v osmini finala izločila poznejša zmagovalka, olimpijska prvakinja Ester Ledecka.

Rok Marguč je bil v kvalifikacijah 21., Jure Hafner pa 26.

Svetovni pokal se bo končal konec naslednjega tedna s posamično in ekipno tekmo paralelnega slaloma v nemškem Winterbergu.

VIDEO Zdravljica za Mastnaka v Scuolu

VIDEO Finalni nastop Tima Mastnaka v Scuolu

