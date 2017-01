Tina Maze: "Lahko bi nadaljevala do olimpijskih iger, če ..."

Tekmo bo ob 9.15 odprla Tina Weirather

6. januar 2017 ob 19:01,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 20:33

Maribor - MMC RTV SLO

Ana Drev ni imela sreče pri žrebu in bo na sobotnem veleslalomu za Zlato lisico nastopila s številko 15. Tina Maze bo šla na progo 34. Vse smučarke so pohvalile snežno podlago na Pohorju.

"Proga je dobro pripravljena, danes je bil veter, ampak - takšne razmere imam rada. Kjer koli delati zavoje je božansko, to pokazati pred domačimi navijači bo posebna stvar. Smučam se, kakor se. Ne tako kot prej. Nekaj dobrih zavojev znam narediti, zdržati celo progo pa bo težko," je po preizkusu terena povedala Tina Maze, ki je zelo skrivnostna glede vprašanja, ali bo to res njena poslovilna tekma.

"Če se stvari ne bi odvijale, kot so se, bi lahko nadaljevala do olimpijskih iger, ker se počutim dobro. Ogromno je če-jev in vprašajev. Jutri bom na štartu, kako pa naprej, ne bom več dajala izjav."

Ana Drev, ki prvič to sezono ne bo nastopila med elitno sedmerico, je prav tako pohvalila razmere: "Podlaga je zelo dobra, ni niti pretrdo niti premehko. Prosto smučanje je bila uživancija, res pa je, da močno piha in nikamor ne gre." Ponoviti lansko drugo mesto bo zelo težko, čeprav se počuti dobro:"Če bodo stopničke, bom zelo vesela, zadovoljna pa bi bila tudi z deseterico, saj Maribor ni moj najljubši teren."

Prireditelji pričakujejo na sobotni tekmi vsaj 15 tisoč gledalcev. Množica bo glasno zaploskala tudi Ilki Štuhec (štiri zmage v svetovnem pokalu to sezono), ki bo nastopila s številko 31. Številke preostalih Slovenk: Katarina Lavtar 35, Tina Robnik 38 in Meta Hrovat 57.

Prva vožnja šestega veleslaloma sezone, ki jo bo v zelo mrzlem vremenu (v Mariboru bo zjutraj okrog -10 stopinj) odprla Tina Weirather, se bo začela ob 9.15. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju. V Mariboru bo v nedeljo še slalom za svetovni pokal.

Štartna lista: 1 T. WEIRATHER LIE 2 F. BRIGNONE ITA 3 V. REBENSBURG NEM 4 T. WORLEY FRA 5 M. BASSINO ITA 6 M. SHIFFRIN ZDA 7 L. GUT ŠVI 8 S. GOGGIA ITA 9 M. M. GAGNON KAN 10 M. KIRCHGASSER AVT 11 A. VEITH AVT 12 M. MÖLGG ITA 13 S. BRUNNER AVT 14 N. LÖSETH NOR 15 A. DREV SLO ... 31 I. ŠTUHEC SLO 34 T. MAZE SLO 35 K. LAVTAR SLO 38 T. ROBNIK SLO 57 M. HROVAT SLO

T. O.