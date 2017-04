Tina Trstenjak evropska prvakinja

21. april 2017 ob 14:10,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 17:17

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Judoistka Tina Trstenjak je na evropskem prvenstvu v Varšavi osvojila zlato medaljo v kategoriji do 63 kg, potem ko je v finalu premagala Francozinjo Margaux Pinot.

26-letna judoistka celjskega Sankakuja je Pinotovo strla po štirih minutah in pol podaljška, ko je tekmica dobila kazen. Trstenjakova je tako ubranila naslov iz Kazana 2016.

Tekmice se name dobro pripravijo

"Dan je bil naporen. Čeprav moje borbe niso bile najboljše, sem vseeno zmagala in obdržala lanski naslov iz Kazana. Borbe so bile zelo težke, posebej finale, ki je bil izredno dolg, a vesela sem, da mi je uspelo. Pinotovo sem nazadnje vrgla v Parizu, tokrat pa ni šlo, zato sem še toliko bolj vesela. Tudi tekmica je bila izredna in seveda me počasi vsi poznajo, tako da se name pripravijo," je po zmagi pripovedovala nova in stara evropska prvakinja, ki je Sloveniji priborila že 44. kolajno na evropskih prvenstvih, sedmo zlato in drugo v Varšavi, saj je bil Adrian Gomboc v četrtek srebrn.

Italijanko v četrtfinalu strla v podaljšku

Trstenjakova, aktualna evropska, svetovna in olimpijska prvakinja, je pred tem v polfinalu z iponom premagala Nemko Martyno Trajdos po dveh minutah borbe. Olimpijska prvakinja je bila v prvem krogu prosta. V osmini finala je s končnim prijemom zlomila odpor Rusinje Darje Davidove. V četrtfinalu je imela več dela z Italijanko Edwige Gwend, ki jo je premagala v podaljšku. Po 30 sekundah dodatka ji je uspel vazari.

Hiter konec za Pogačnikovo, Leškijevo in Hojaka

Drugi slovenski tekmovalci so izgubili zelo hitro. Anko Pogačnik (do 70 kg) je ugnala 19-letna Nemka Giovanna Scorccimarro. "Odlično je bila pripravljena name. Vedela sem, kaj dela, poznam jo s priprav, a danes nisem našla rešitve za njen gard," je tekmo ocenila Pogačnikova.

Dvajsetletno Andrejo Leški je ugnala Rusinja Jekaterina Valkova. "Zame je bila velika čast že to, da sem se uvrstila sem. Rusinja je bila seveda bolj izkušena in tudi fizično močnejša, a tudi sama sem šla na zmago, mislim pa, da so o dvoboju odločile izkušnje. Seveda sem rahlo razočarana, saj na EP nisem prišla samo na trening, a tako se je izšlo in treba je gledati naprej," je po tekmi povedala Andreja Leški.

Za Martina Hojaka je bil usoden nekdanji evropski prvak Loic Karval iz Francije. "Razpletlo se je drugače kot lani. Danes očitno ni bil moj dan, a cela borba je bila odvisna od ene tehnike. Prišlo je tudi do lomljenja roke, vse je bilo seveda legalno, a sem zato padel na hrbet, dobil sem jo tudi po očesu, da komaj vidim, in pač izgubil. Tudi nasprotnik je bil odlično pripravljen name," je po porazu dejal Hojak.

V soboto še Žgank in Apotekarjeva

Slovenci bodo nastope na EP-ju sklenili v soboto, ko bosta na tatamiju še Mihael Žgank v kategoriji do 90 kg in Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg.

