Tina Weirather superveleslalomsko sezono začela tako, kot je končala lansko

Maruša Ferk osvojila dve točki svetovnega pokala

3. december 2017 ob 18:57,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 20:41

Severnoameriška turneja alpskih smučark se je končala s tretjo tekmo v Lake Louisu. V Kanadi je bil na sporedu prvi superveleslalom v tej zimi, na katerem je bila najboljša Tina Weirather.

28-letnici iz Liechtensteina sta na stopničkah družbo delali še Švicarka Lara Gut in Avstrijka Nicole Schmidhofer. Vse tri so v lanski sezoni na odru za zmagovalke končale tudi super G na svetovnem prvenstvu, kjer je bila najboljša Schmidhoferjeva, Weiratherjeva je zasedla drugo mesto, Gutova pa tretje. Švicarka si je zatem poškodovala koleno in končala sezono, zdaj pa se je prvič po okrevanju zavihtela med prve tri.

Weiratherjeva je olimpijsko zimo začela v slogu lanske, ko je v Aspnu dobila zadnji super G. Tedaj je bila za las hitrejša od Ilke Štuhec, s čimer je najboljšo slovensko smučarko, ki pa letos zaradi poškodbe ne bo nastopala, ugnala tudi v specialni razvrstitvi superveleslaloma. Razlika je bila v boju za mali kristalni globus vsega pet točk.

Osma zmaga Tine Weirather

Super G je odprla Tessa Worley, ki je končala na četrtem mestu. Francozinja je bila v vodstvu do številke pet, ko jo je prehitela Nicole Schmidhofer. Avstrijko je med vožnjo precej odneslo iz smeri, a je hitro ujela ritem in bila v spodnjem delu zelo hitra. Dve številki za njo je šla na progo Tina Weirather, ki je odpeljala odlično. Sicer njena vožnja ni bila brez napak, a se je ob težavi odlično rešila in bila zelo hitra. Schmidhoferjevo je prehitela za 27 stotink. Med njiju se je vrinila Lara Gut, lanska zmagovalka superveleslalomske preizkušnje v Lake Louisu. Švicarka je za Weiratherjevo zaostala 11 stotink. Lani je bilo ravno obratno, Gutova je slavila pred Weiratherjevo.

Weiratherjeva je osmič v karieri zmagala. Šestkrat se je na najvišjo stopničko zavihtela v superveleslalomu. V Lake Louisu je bila medtem že sedemkrat na odru za zmagovalke, a še nikdar ni zmagala. Super G je v kanadskem smučarskem središču že dvakrat končala na drugem mestu, druga pa je bila tudi na petkovem smuku, ki ga je sicer dobila Cornelia Hütter. V Kanadi sta bila v petek in soboto sicer dva smuka. V soboto je najboljša superveleslalomistka lanske zime končala na petem mestu. Zmagala je Mikaela Shiffrin. Izvrstna Američanka, ki vodi v svetovnem pokalu, je znova potrdila, da je konkurenčna najboljšim tudi v hitrih disciplinah. Po prvi zmagi na smuku je bila na superveleslalomu peta, kar je njena druga najboljša uvrstitev v tej disciplini.

Točke Ferkove, nov odstop Vonnove

Rekorderka po številu zmag v Lake Louisu Američanka Lindsey Vonn je po napaki v enem od zavojev zašla s smeri, izgubila ravnotežje in pristala na boku. Ostala je brez uvrstitve. Na smuku v petek je padla, sobotnega pa je končala na 12. mestu. Vonnova si želi prav v Lake Louisu na začetku sezone 2018/19 na smuku pomeriti z moškimi tekmovalci. Mednarodna smučarska zveza njene želje še ni upoštevala. Brez uvrstitve je po napaki ostala tudi povratnica po poškodbi Avstrijka Anna Veith.

V Lake Louisu je bila edina slovenska predstavnica Maruša Ferk, ki se na smukih ni posebej izkazala, bolje pa je nastopila na superveleslalomu. Imela je številko 45, z zaostankom 2,42 pa si je z Američanko Alice McKennis razdelila 29. mesto, s čimer je osvojila dve točki svetovnega pokala. Zdaj so sicer na sporedu kar trije superveleslalomi zapored. Svetovni pokal se bo nadaljeval v St. Moritzu. V Švici čakajo alpske smučarke dve superveleslalomski tekmi in kombinacijska preizkušnja.

Končni vrstni red: 1 T. WEIRATHER LIE 1:18,52 2. L. GUT ŠVI +0,11 3. N. SCHMIDHOFER AVT 0,27 4. T. WORLEY FRA 0,83 5. M. SHIFFRIN ZDA 0,84 6. J. SCHNARF ITA 0,88 7. J. FLURY ŠVI 0,92 8. C. HÜTTER AVT 0,94 9. S. GOGGIA ITA 1,00 10. C. SUTER ŠVI 1,25 ... 29. M. FERK SLO 2,42 Odstop: Vonn, Veith, Ledecka ...

Skupni vrstni red (7/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 510 2. V. REBENSBURG NEM 336 3. T. WEIRATHER LIE 234 4. P. VLHOVA SLK 221 5. C. HÜTTER AVT 182 6. T. WORLEY FRA 170 7. M. GISIN ŠVI 152 8. F. HANSDOTTER ŠVE 141 9. L. GUT ŠVI 133 10. S. BRUNNER AVT 132 ... 30. T. ROBNIK SLO 44 34. A. BUCIK SLO 43 43. A. DREV SLO 32 57. M. FERK SLO 25 82. M. HROVAT SLO 7

