Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Tine Urnaut letos piše čudovito klubsko in reprezentančno zgodbo. S Trentinom je igral v finalu Lige prvakov, s Slovenijo pa se je prebil na svetovno prvenstvo in v Svetovno ligo. Naslednje veliko tekmovanje, evropsko prvenstvo, se bo začelo v četrtek, Slovenija bo najprej igrala s Španijo. Foto: FIVB Koroški dvometraš se rad sprošča z ribolovom, a letos, kot kaže, za to ne bo veliko priložnosti, saj bo moral po evropskem prvenstvu hitro k novemu delodajalcu Modeni. Foto: Instagram Tine Urnaut Slovenska reprezentanca je v boju za Svetovno ligo letos potovala po vsem svetu, tudi priprave na evropsko prvenstvo so bile naporne, tako da se bo treba do uvodne tekme EP-ja s Španijo predvsem spočiti. Foto: fivb.com Sorodne novice Slovenija na EP-ju lahko "premaga vsakogar" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tine Urnaut: Za dopust se zmenite s Stojčevom

MMC-jev intervju s kapetanom odbojkarske reprezentance

23. avgust 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vemo, da lahko premagamo vrhunske ekipe. Toda - kar si naredil včeraj, danes ne pomeni nič," se kapetan odbojkarjev Tine Urnaut zaveda, da se na vsakem prvenstvu zgodba začne znova.

Evropska odbojkarska elita je že na Poljskem, kjer se bo v četrtek začelo 30. evropsko prvenstvo. 16 reprezentanc je razdeljenih v štiri predtekmovalne skupine. Slovenija (igrala bo v Krakovu) ima najtežjo skupino, v njej so še Španija, Rusija in Bolgarija. V četrtfinale neposredno vodi prvo mesto, druga in tretja ekipa skupine pa morata v repasaž. Pogovarjali smo se s kapetanom slovenske izbrane vrste, 28-letnim Tinetom Urnautom.

Prvenstvo na Poljskem je pred vrati, kako se počutite?

Utrujeno. Potujemo nenormalno, treniramo nonstop, ni prostega trenutka. Bolj malo spimo. Iz Beograda smo v ponedeljek zvečer prišli v Slovenijo, imeli novinarsko konferenco, danes (pogovarjali smo se v torek dopoldne) že letimo naprej. Ritem je nenormalen.

Torej se bo treba do začetka EP-ja predvsem odpočiti ...

Tudi regeneracija bo potrebna Sicer pa nas čaka eden ali dva treninga, da se privadimo na novo dvorano, potem pa že sledi maksimalna taktično priprava.

V četrtek boste na EP-ju za uvod igrali s Španijo. Se strinjati, da je od vseh treh tekmecev, vsaj na papirju, najlažji?

Mogoče bi lahko tako rekli, a naša skupina je daleč najtežja in ni lahkih nasprotnikov. Španci so dvakrat premagali Nemce in so zelo kakovostna ekipa. Pomembno bo, da bomo zelo agresivni, da napademo brez vseh dvomov. Vsak niz bo pomemben.

Že kaj razmišljate, kako v četrtfinale? Neposredno vodi tja le prvo mesto iz vaše predtekmovalne ...

Ne. Najprej je v mislih le Španija, seveda pa se dobro zavedamo moči Rusov, ki na prvenstvo prihajajo v polni postavi, in Bolgarov, ki so z enim najboljših korektorjev sveta še močnejši kot na EP-ju pred dvema letoma.

V pripravljalnem obdobju ste imeli težke tekmece, odigrali precej izenačenih končnic, nekaj je bilo zmag (2), več porazov (5). Nazadnje ste proti Srbiji izgubili dvakrat. Kako ocenjujete pripravljenost?

V Srbiji smo na trenutke pokazali zelo vrhunsko igro, potem se nam pa zgodijo slabi trenutki. Minuta ali dve, ko koncentracija pade in si napake sledijo. Pa ne v najtežjih odbojkarskih elementih, ampak v bazičnih in tako se naša igra podre.

Torej, največ težav je bilo pri zbranosti?

Da, želel bi si, da to popravimo, težko pa bi izpostavil še kakšen specifičen element.

Je bilo kaj težav z motivacijo, potem ko vas hoče svetovna odbojkarska zveza prikrajšati za nastop v Svetovni ligi?

To je bila največja težava letošnjega poletja. Potovali smo na vse konce sveta, si priborili velike zmage, potem pa nas krovna zveza za**bava in nam ne dovoli, da tekmujemo v Svetovni ligi. A a ne glede na to smo dali na vseh tudi pripravljalnih tekmah vsi svoj maksimum.

Čeprav, selektor Slobodan Kovać je bil po nekaterih tekmah kritičen in je izjavil, da ste bili reprezentantje prehitro zadovoljni ...

Dali smo na vsaki tekmi maksimum, da nismo bili v formi, kot bi si želeli, je pa druga stvar. Je pa, kot rečeno, zelo vplivalo na moralo, kar se je dogajalo poleti.

Vas bo to še dodatno gnalo na Poljskem? Da spet dokažete, da ste del evropskega in svetovnega vrha?

Velikokrat smo se že dokazali. Ne samo to poletje, že zadnja tri leta dokazujemo, da sodimo v svetovni vrh. Na evropsko prvenstvo gremo sproščeno in z željo, da ponovimo uspeh iz Bolgarije.

Tam ste navdušili in osvojili srebrno medaljo. Je lažje oditi na prvenstvo, ker veš, da imaš kakovost, da lahko premagaš vsakogar, da lahko osvojiš tudi medaljo?

Kar smo uspeli narediti na prejšnjih tekmovanjih, je zagotovo ena pozitivna stvar, ki nam lahko vliva samozavest, saj vemo, da lahko premagamo vrhunske ekipe. Toda na drugi strani je tako, da kar si naredil včeraj, danes ne pomeni nič. Skratka, na vsaki tekmi moraš biti fokusiran in dati maksimum.

Menite, da vam bo zdaj vseeno malo težje, ker vas bodo vsi nasprotniki vzeli skrajno resno?

Morda, saj nas hoče vsaka reprezentanca premagati. Prej nismo bili v tej vlogi.

Kdo so glavni favoriti za naslov?

Francozi imajo vrhunsko ekipo, Poljaki, Bolgari in Rusi lahko pridejo daleč. Srbi tudi. Veliko bo odvisno od dnevne forme.

Bo vaš novi soigralec pri Modeni Earvin N'Gapeth igral ali ne, glede na to, da ima težave s hrbtom?

Ne vem natančno, kako huda je poškodba. Tudi če ne bo začel prvenstva, pričakujem, da bo pomagal v nadaljevanju. Ne glede na to, ali igra ali ne, je Francija favoritit. V Svetovni ligi je izgubila le eno nepomembno tekmo.

Boste imeli po tako napornem poletju vsaj kakšen teden počitnic, potem ko se konča evropsko prvenstvo?

Če se zmenite s Stojčevom, da mi bo dal več kot tri dni prosto, bom rade volje šel (smeh).

Radostin Stojčev je bil vaš trener v zadnji sezoni pri Trentinu in bo tudi letos v Modeni. Kakšen trener je Bolgar?

Vrhunski. V odbojki je dosegel to, kar je malokdo. Veliko zahtreva od igralcev, z njim ni lahko delati, dosti igralcev celo ne more z njim delati in končajo sodelovanje po eni sezoni zaradi psihičnih in fizičnih težav. Stojčev izvleče maksimum iz tebe, pritisk pa je ogromen.

Tudi na treningih?

Še večji kot na tekmah. Niti za trenutek ne moreš biti sproščen

Vam je bilo kdaj težko?

Bili so tudi težki trenutki, saj je veliko treningov in tekmovanj. Sploh če ne gre tako, kot si on zamisli, je naporno, zato je tudi pri Trentinu nekaj igralcev izjavilo, da če bo on ostal, bodo menjali klub. Na koncu so zamenjali Stojčeva.

Vas se očitno drži koroška neomajnost in greste z njim v Modeno. Je v ozadju predvsem želja, da postanete evropski prvak?

Gotovo, Modena ima najvišje cilje v vseh tekmovanjih, v zadnjih letih je eden najtrofejnejših klubov. Stojčev me je klical, želel je, da pridem. Vedel sem, da sestavlja vrhunsko ekipo in predvsem zato sem si želel tja.



Tomaž Okorn