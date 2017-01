Tisoča točka Henrika Sedina

Bratu do istega mejnika manjka še 32 točk

21. januar 2017 ob 08:13

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Vancouvra so pred svojimi gledalci premagali Florido z 2:1. Za poseben mejnik je v drugi tretjini poskrbel Henrik Sedin.

Šved je v 26. minuti po podaji brata Daniela Sedina izenačil na 1:1, s čimer se je veselil tisoče točke v Ligi NHL. Premagal je vratarja Roberta Lounga, ki je bil dolga leta prav njegov soigralec pri Canucksih.

Dve minuti prej je Panterje v vodstvo popeljal Jaromir Jagr. Za zmago gostiteljev je v 44. minuti zadel Luca Sbisa, za katerega je bil to drugi gol v sezoni.

Mejnik bo kmalu dosegel dvojček Daniel, ki je trenutno pri 968 točkah.

Liga NHL, tekme 20. januarja:

BOSTON - CHICAGO 0:1

BUFFALO - DETROIT * 3:2

CAROLINA - PITTSBURGH 1:7

NEW JERSEY - MONTREAL 1:3

EDMONTON - NASHVILLE ** 2:3

VANCOUVER - FLORIDA 2:1

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 21. januarja:

WINNIPEG - ST. LOUIS

COLUMBUS - CAROLINA

TORONTO - OTTAWA

MONSTREAL - BUFFALO

NY ISLANDERS - LOS ANGELES

PHILADELPHIA - NEW JERSEY

DALLAS - WASHINGTON

ARIZONA - TAMPA BAY

MINNESOTA - ANAHEIM

CALGARY - EDMONTON

SAN JOSE - COLORADO

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 47 28 13 6 62 OTTAWA SENATORS 43 24 15 4 52 BOSTON BRUINS 49 23 20 6 52 TORONTO MAPLE LEAFS 43 21 14 8 50 FLORIDA PANTHERS 48 20 19 9 49 DETROIT RED WINGS 46 20 19 7 47 TAMPA BAY LIGHTNING 47 21 21 5 47 BUFFALO SABRES 45 18 18 9 45 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 45 30 9 6 66 COLUMBUS BLUE JACKETS 44 30 10 4 64 PITTSBURGH PENGUINS 45 29 11 5 63 NEW YORK RANGERS 46 29 16 1 59 PHILADELPHIA FLYERS 46 22 18 6 50 CAROLINA HURICANES 45 21 17 7 49 NEW JERSEY DEVILS 47 19 19 9 47 NEW YORK ISLANDERS 43 18 17 8 44 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 44 29 10 5 63 CHICAGO BLACKHAWKS 48 29 14 5 63 ST. LOUIS BLUES 46 23 18 5 51 NASHVILLE PREDATORS 46 22 17 7 51 DALLAS STARS 47 19 20 8 46 WINNIPEG JETS 48 21 23 4 46 COLORADO AVALANCHE 43 13 29 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 48 26 13 9 61 SAN JOSE SHARKS 46 28 16 2 58 EDMONTON OILERS 48 25 15 8 58 CALGARY FLAMES 48 24 21 3 51 VANCOUVER CANUCKS 47 22 19 6 50 LOS ANGELES KINGS 45 22 19 4 48 ARIZONA COYOTES 45 13 26 6 32

S. J.