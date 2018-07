Tite ostaja selektor Brazilije do SP-ja 2022

Tite je kot klubski trener osvojil vse, kar se je dalo v Braziliji in Južni Ameriki. Pri Gremiu, Internacionalu in zlasti Corinthiansu je gojil odgovorno igro, katere temelj je obramba, a hkrati je dopuščal najboljšim posameznikom svobodo v igri. Naslednji veliki izziv za Neymarja in druščino je domača Copa America prihodnje poletje. Foto: Reuters

Naslednji cilj - domača Copa America 2019

26. julij 2018 ob 09:13

Sao Paulo - MMC RTV SLO, STA

Adenor Leonardo Bacchi, ki ga svet pozna pod vzdevkom Tite, bo ostal na selektorskem stolčku brazilske nogometne reprezentance do leta 2022, čeprav je Selecao letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji končal že v četrtfinalu.

"Brazilska zveza in Tite sta podaljšala pogodbo do konca svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju," so zapisali pri brazilski nogometni zvezi CBF na spletni strani, s čimer so potrdili pričakovano odločitev, da Tite ostane glavni trener petkratnih svetovnih prvakov vse do Katarja 2022.

"Zveza nam je dala pogoje, da zgradimo okolje enotnosti in profesionalizma. Gre za velik izziv, ki se ga veselim in sem že osredotočen na naslednje tekme in tekmovanja," je v izjavi zapisal Tite, ki ohranja visoko stopnjo zaupanja javnosti, zaradi česar tudi ni bilo veliko pomislekov, ali naj nadaljuje delo ali ne.