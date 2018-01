Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Union Olimpija je lani prišla do 20. pokalnega naslova. Branila ga bo lahko v dvorani Tivoli. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Dodaj v

Tivoli tretjič gostitelj finalnega turnirja košarkarskega pokala

Za lovoriko Petrol Olimpija, Krka, Sixt Primorska in Šenčur GGD

29. januar 2018 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Finalni turnir 17. košarkarskega pokala Spar bo letos gostila dvorana Tivoli. Žreb polfinalnih parov bo to sredo, finalni turnir pa bo na sporedu med 16. in 18. februarjem.

Na finalni turnir so se uvrstile Krka, branilec naslova Petrol Olimpija, Sixt Primorska in Šenčur GGD. Novomeščani so v četrtfinalu premagali Zlatorog, Olimpija je bila boljša od Heliosa, Primorci pa so izločili Hopse. Nekoliko daljšo pot do polfinala so prehodili Gorenjci. Šenčurjani so svojo pot začeli v tretjem krogu, v katerem so izločili Novo Gorico mlade. V četrtem krogu so bili uspešnejši od Brinox Medvod, v petem krogu pa izločili Šentjur. V četrtfinalu so zanesljivo odpravili še Rogaško.

Finalni turnir slovenskega pokalnega tekmovanja bo tretjič potekal v dvorani Tivoli. Prvi finalni turnir je bil pod Rožnikom v sezoni 1998/99, drugi pa predpreteklo sezono, ko je do tretjega pokalnega naslova prišla Krka.

Polfinalni tekmi bosta na sporedu v petek, 16. februarja, finale pa v nedeljo, 18. februarja.

T. O.