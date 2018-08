Tjaša Oder četrta na 1.500 m prosto

Stevens v finale na 50 m prsno s četrtim časom

7. avgust 2018 ob 09:29,

zadnji poseg: 7. avgust 2018 ob 18:30

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Slovenska plavalka Tjaša Oder je na evropskem prvenstvu v Glasgowu s časom 16:10,46 osvojila četrto mesto na 1.500 m prosto.

Korošica je po tihem ciljala na zmagovalni oder, a so bile nasprotnice premočne. Za bronom je Odrova zaostala sedem sekund. Zmagala je Italijanka Simona Quadarella (15:51,61) pred Nemko Sarah Koehler (15:57,85) in Madžarko Ajno Kesely (16:03,22).

Odrova, ki je za svojim slovenskim rekordom zaostala le dve sekundi, ni imela pravih možnosti za kolajno, saj so nosilke odličij ušle že na startu, po nekaj 100 metrih sta bili v ospredju le še Italijanka in Nemka, po dobri tretjini pa je Italijanka dvignila ritem in zanesljivo zmagala.

Stevens s četrtim mestom v finale na 50 m prsno

Drugi slovenski adut Peter John Stevens se je uvrstil v finale na 50 m prsno s četrtim izidom polfinala (27,08). Stevens je v svoji skupini zaostal le za Britancem Adamom Peatyjem (26,23). Pred 23-letnim Stevensom sta bila skupno še Italijan Fabio Scozzoli (26,80) in Srb Caba Siladji (26,99). Stevens bo v sredo v finalu, ki bo ob 17.48, branil srebrno medaljo iz Londona.

Plavalke daleč od preboja iz kvalifikacij

Torkov tekmovalni dan sta v slovenskem taboru sicer odprli Neža Klančar in Janja Šegel, ki sta v kvalifikacijah na 100 m prosto zasedli 22. in 31. mesto, Klančarjeva pa se je s 55,58 na vsega nekaj stotink približala tudi osebnemu rekordu s sredozemskih iger v Tarragoni. Obema sta se nato v štafeti 4 x 200 m prosto pridružili še Sara Račnik in Katja Fain, mlada slovenska vrsta pa je na koncu s povprečnim nastopom in dosežkom 8:14,96 zasedla 11. mesto. Slovenke so bile daleč od osebnih rekordov, saj bi bil v nasprotnem primeru dosegljiv finale in dosežek 8:05,93, ki so ga odplavale Nizozemke.

Žakljeva v krosu do 12. mesta

Najboljša slovenska gorska kolesarka v olimpijskem krosu Tanja Žakelj je na evropskem prvenstvu, ki prav tako poteka v Glasgowu, zasedla 12. mesto. Zmagala je svetovna prvakinja, Švicarka Jolanda Neff, in se razveselila tretjega naslova najboljše na stari celini. Na pet krogov dolgi dirki oziroma po 28 kilometrih je Neffova drugouvrščeno Francozinjo Pauline Ferrand Prevot prehitela za dve minuti in štiri sekunde. Na tretjem mestu je končala Belgijka Githa Michiels s tremi minutami in 27 sekundami zaostanka. Žakljeva je na 12. mestu zaostala sedem minut in 20 sekund.

Slovenka je v Glasgowu oddirkala v slogu letošnje sezone - s slabšo prvo polovico in boljšo drugo polovico dirke. Po dveh krogih je bila na 17. mestu, nato pa počasi začela pridobivati mesta, vendar je bil zaostanek previsok, da bi se nekdanja dvakratna evropska prvakinja vmešala v boj za višja mesta. Ob progi je Žakljevo bodrilo 24 zvestih navijačev iz njenih Ledin nad Idrijo. Popoldan bodo dirkali še moški, na startu pa ni nobenega Slovenca.

VIDEO Evropska prvenstva 2018: ponedeljkov pregled

To. G., A. V.