Tjaša Oder glavni slovenski adut v Glasgowu

V petek začetek evropskega prvenstva v plavanju

1. avgust 2018 ob 15:30

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Plavalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 24 let, je vsaj doslej v sezoni nizala lepe dosežke in osvojila tudi kolajno na sredozemskih igrah. "V Tarragoni je šlo že zelo lepo in v Glasgowu je dosegljiv tudi osebni rekord. V obeh disciplinah imam osebna rekorda res dobra in lahko sem kar visoko."

Popoldanski del na EP-ju boste lahko vsak dan spremljali v neposrednem prenosu na TV Slovenija 2.

Študentka ameriške univerze Arizona je letos ob plavanju zaključevala tudi študij, kar ji je pobralo precej časa in energije, a je tega vajena iz preteklih let, ko se je naučila usklajevati vrhunski šport in akademsko pot. "Stisniti moram do 19. avgusta, ko končam študij. Letos nisem bila tako 100-odstotna kot v olimpijskem letu 2016, a naredila sem vse treninge, pri kakšnem pa sem bila manj pri stvari," pred prvimi nastopi na Otoku še razmišlja Korošica.

Drugi udarni plavalec je Peter John Stevens, ki je na zadnjem EP osvojil srebro na 50 m prsno. A ta bo zaradi študijskih obveznosti na univerzi Tennessee na Škotsko pripotoval le za nastop na najkrajši progi, kjer so vedno možna presenečenja. Uganka ostaja, kako dobro je plavalec kranjskega Triglava pripravljen v resnici, saj je tokrat izpustil obisk Slovenije in običajno sklepno pripravo na največjo tekmo v sezoni.

Vozlova bo napadala osebni rekord

Med uveljavljenimi plavalci bo na startu v Glasgowu še olimpijka kranjske Zvezde Tjaša Vozel. Glede na prijavljene čase je jasno, da bo morala za popoldanski nastop vnovič napadati osebni rekord, morda celo državni rekord dolgoletne tekmice Tanje Šmid. "Upam na čim boljši dosežek," je po zadnjem testu v nedeljo v Kopru dejala plavalka, ki je bila na Obali v šibki konkurenci in zunanjih pogojih še precej oddaljena od svojih najboljših časov.

Klančarjeva po polfinale

Pri ostalih plavalkah gre za mlade talente. Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije je do lani na treh mladinskih evropskih prvenstvih osvajala kolajne, letos je prvo člansko osvojila na sredozemskih igrah. Najboljši dosežki sezone in morebiten polfinale v Glasgowu pa so postali vprašljivi po virozi tik pred prvenstvom, ko je izgubila teden dni treninga. "Želja ostaja osebni rekord in polfinale," pravi mlada Ljubljančanka, ki je zadnji test prav tako opravila v Kopru. V kolikor ji ne uspe, bo imela priložnost za popravni izpit oktobra na mladinskih olimpijskih igrah v Argentini.

V deželi, ki najbolj slovi po viskiju in moških v krilih, bodo ostale mlade plavalke nabirale izkušnje. Tina Čelik iz Triglava je na mladinskem evropskem prvenstvu v Helsinkih vnovič osvojila kolajno, polfinale na 50 ali 100 m prsno pa bi bil prvovrstno presenečenje. "Izidi so zelo zgoščeni, sama pa si v prvi vrsti želim ponoviti izide z MEP," je dejala Kranjčanka, ki je v Kopru še zadnjič preverjala tudi tehniko za 100-metrski nastop in bila tam zadovoljna.

Katja Fain na mladinskem evropskem prvenstvu v Helsinkih ni izpolnila lastnih rezultatskih želja, zato bo imela na Škotskem novo priložnost, da se približa svojim najboljšim dosežkom.

Mladinki sta tudi Ravenčanki Janja Šegel in Sara Račnik. Šeglova, ki je pred dvema letoma že blestela in si priborila olimpijski nastop, se počasi približuje svojim najboljšim dosežkom, predvsem na 100 m prosto, skupaj z mlajšo Račnikovo pa bosta pomembni predvsem v štafeti 4 x 200 m prosto.

Daljinska plavalka Špela Perše, ki bo konec tedna dopolnila 22 let, si v nastopih na pet in 10-kilometrski razdalji za darilo želi tudi uvrstitev med najboljših 16, a poudarja, da bo to izredno težko, saj je tudi v daljinskem plavanju konkurenca vsako leto ostrejša.