Tjaša Oder s sedmim časom v finale na 800 metrov

3. avgust 2018 ob 13:35

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Plavalka ravenskega Fužinarja Tjaša Oder se je na evropskem prvenstvu v Glasgowu uvrstila v sobotni finale na 800 m prosto. V svoji skupini je bila z izidom 8:33,12, skupno pa je bil to sedmi izid predtekmovanja.

V ostri konkurenci je bila v drugi kvalifikacijski skupini najmočnejša Rusinja Ana Jegorova, za njo pa sta tekmo končali favoritinji za kolajne Nemka Sarah Köhler in Madžarka Boglarka Kapas. Tik za njima je v cilj prišla tudi Odrova, nosilka brona iz Londona 2016, ki je v zadnjih metrih uspešno ubranila četrto mesto pred Julio Hassler iz Liechtensteina.

Ponesrečen nastop pa je za mlado Mariborčanko Katjo Fain, ki z 9:01,55 in 18. mestom ni izpolnila lastnih rezultatskih ciljev. V prvi skupini je z daleč najboljšim dosežkom kvalifikacij izstopala Italijanka Simona Quadarella.

Že pred tem sta Neža Klančar in Janja Šegel na 50 metrov prosto dosegli najboljša letošnja izida in osvojili 23. in 36. mesto.

Klančarjeva je s 25,62 za slabe tri desetinke sekunde zaostala za lastnim slovenskim rekordom, s katerim je na lanskem mladinskem evropskem prvenstvu osvojila bronasto kolajno in ki bi tokrat gladko zadostoval za polfinale.

Vseeno pa sta bila po tekmi s trenerjem Tomažem Torkarjem zelo zadovoljna, saj je 18-letna plavalka pred tedni prebolela virozo, obenem pa je šlo za zelo dobro jutranje plavanje.

Tudi 17-letna Šeglova, pred dvema letoma že olimpijka v Riu de Janeiru, je s 26,19 dosegla izid sezone, lasten osebni rekord, star tri leta, pa zgrešila za devet stotink.

