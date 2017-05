Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 11 glasov Ocenite to novico! Vratolomni spusti se ne bodo točkovali. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Točkovanja spustov na Giru vendarle ne bo

Čas bodo merili, a le za statistiko

3. maj 2017 ob 11:22,

zadnji poseg: 3. maj 2017 ob 14:41

Rim - MMC RTV SLO/STA

Prireditelji kolesarske Dirke po Italiji so se hitro odzvali na številne kritike in se odločili, da točkovanja spustov in s tem tudi denarne nagrade na letošnjem Giru ne bo.

"Hoteli smo dodati nekaj, kar bi povečalo zanimivost določenih etap. Nikakor nismo hoteli narediti dirke bolj nevarne oziroma spodbuditi agresivnega vedenja kolesarjev. Strinjamo se, da mora biti varnost kolesarjev na prvem mestu in tako tudi bo. Nočemo tvegati, zato smo se skupaj s sponzorjem odločili, da tega točkovanja ne bo," so sporočili prireditelji, ki bodo sicer vseeno merili čas na spustih, a le za statistične podatke, namenjene ljubiteljem te prvine.

Vodstvo dirke je v torek razkrilo, da bodo na 100. izvedbi dirke točkovali tudi tiste, ki se bodo z vrhov najhitreje spuščali v dolino. Za najboljše "spustaše" naj bi bilo tako kot za seštevek najboljših hribolazcev na voljo 5000 evrov za skupno zmago. Za posebno razvrstitev v spustu so izbrali deset preizkušenj med 8. in 20. etapo, na katerih bi merili čas. Med temi so tudi sloviti spusti s prelazov Tonale, Pordoi in Monte Grappa. Najhitrejših pet kolesarjev bi prejelo točke, na podlagi katerih bi nato razglasili najboljše.

