Todt ostaja predsednik Fie - prejel še tretji mandat

Pri glasovanju za predsedniško mesto ni imel tekmeca

8. december 2017 ob 17:37

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Jean Todt ostaja predsednik mednarodne avtomobilistične zveze. 71-letnemu Francozu so potrdili tretji mandat. Nekdanji vodja ekipe Ferrari v formuli ena ni imel tekmeca pri glasovanju za predsedniško mesto.

Todt je največje uspehe dosegel z Michaelom Schumacherjem, na tem delovnem mestu pa je od 23. oktobra 2009, ko je nasledil Maxa Mosleyja. "V vseh teh letih smo se dobro spoznali, zdaj lahko rečemo, da delujemo kot prava družina ali skupnost," je poudaril Todt.

Kot glavne cilje v tretjem predsedniškem mandatu je izpostavil razvoj motošporta ter avtomobilske mobilnosti. "Lepo je imeti tako enotno podporo. Zahvaljujem se vsem članicam zveze za podporo, obljubljam pa razvoj in nadaljevanje dela zadnjih osmih let," je še dodal stari in novi predsednik, ki bo funkcijo opravljal vsaj še do leta 2021.

A. G.