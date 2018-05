Tokić edini do točke, tretji poraz Slovenije na SP-ju

Prvi poraz Slovenk na SP-ju

1. maj 2018 ob 19:23

Halmstad - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je bila v 4. krogu elitne skupine svetovnega prvenstva v Halmstadu še tretjič poražena, s 3:1 jo je premagala Švedska. Edino točko za Slovenijo je dosegel Bojan Tokić. Švedska se je Sloveniji tako oddolžila za poraz v četrtfinalu lanskega evropskega prvenstva.

Krog pred koncem, v zadnjem dvoboju predtekmovalne skupine se bodo Slovenci v sredo merili z do zdaj še neporaženimi Nemci, je že jasno, da bodo izbranci Andreje Ojsteršek Urh v skupini peti in da se bodo v nadaljevanju potegovali za mesta od 13. do 24.

Slovenci očitno niso v taki formi, kot so bili lani septembra v Luksemburgu, kjer so na evropskem prvenstvu osvojili bronasto medaljo, predvsem to velja za Darka Jorgića, ki se v Halmstadu ne more dokopati niti do posamične zmage. Tudi tokrat je gladko izgubil svoj dvoboj, do drugega pa ni niti prišel, saj je tudi Tokić v četrtem, izenačenem dvoboju moral priznati premoč Matthiasu Karlssonu. Novogoričanu je lahko žal predvsem za tretji niz, v katerem je zapravil dve zaključni žogi za vodstvo 2:1. Četrtega je sicer še dobil, v petem pa mu je zmanjkalo moči, tako da je moral tekmecu čestitati za zmago. Po štirih krogih ima Nemčija štiri zmage, Švedska tri, Hongkong in Romunija dve, Slovenija eno, Egipt pa je še brez zmage. Prvi poraz Slovenk

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca je v tretjem krogu druge kakovostne divizije svetovnega prvenstva v Halmstadu prvič izgubila. S 3:2 jo je premagala Belgija, obe točki za Slovenke je dosegla Alex Galič, ki na tekmovanju tako ostaja stoodstotno uspešna. Slovenkam je lahko žal predvsem za drugi posamični dvoboj, v katerem je mlada Aleksandra Vovk izpustila vodstvo z 2:0, v tretjem nizu pa izgubila po ogorčenem boju, v katerem je imela svoje priložnosti, niz je izgubila z 12:14. Več sreče in zbranosti ni imela niti v izenačenem petem nizu. Zvečer se bodo izbranke Vesne Ojsteršek Drnovšek pomerile s Turčijo.

4. krog, moški:

ŠVEDSKA - SLOVENIJA 3:1

Matthias Karlsson - Darko Jorgić 3:0 (4, 9, 1)

Kristian Karlsson - Bojan Tokić 2:3 (-11, -10, 4, 10, -5)

Jon Persson - Deni Kožul 3:1 (9, -7, 7, 7)

Matthias Karlsson - Bojan Tokić 3:1 (-10, 9, 12, -7, 2)

3. krog, ženske:

SLOVENIJA - BELGIJA 2:3

Alex Galič - Lisa Lung 3:2 (-9, 6, -7, 5, 3)

Aleksandra Vovk - Nathalie Marchetti 2:3 (9, 11, -12, -6, -10)

Ana Tofant - Margo Degraef 1:3 (-9, -10, 5, -3)

Galič - Marchetti 3:0 (9, 9, 8)

Vovk - Lung 0:3 (-7, -8, -2)

D. S.