Tokić in Jorgić nemočna proti Romunom

Slovenke do druge zmage

30. april 2018 ob 13:36,

Halmstad - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v tretjem krogu elitne skupine svetovnega prvenstva v Halmstadu doživela poraz, s katerim je zelo verjetno izgubila možnosti, da bi se borila za najvišja mesta.

S 3:1 jo je premagala Romunija, ki je zmagala prvič na prvenstvu. Edino točko je prispeval Deni Kožul.

Pred dobrim mesecem so Slovenci Romune premagali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, na gostovanju so po preobratu zmagali s 3:2. Vodstvo romunske reprezentance je takrat naredilo veliko napako, ker je bolj zaupalo izkušenim igralcem in ne mladim, ki so sovrstnikom iz slovenske reprezentance izredno neugodni tekmeci.

Napake ni ponovilo, da pa so mladi Romuni res prava nočna mora predvsem Darku Jorgiću, se je potrdilo tudi na Švedskem. Jorgić je še tretjič v kratkem času izgubil proti Cristianu Pletei, že pred tem je Bojan Tokić v dvoboju veteranov moral priznati premoč Adrianu Crisanu.

Deni Kožul je tako kot na gostovanju v Romuniji Slovence obdržal v igri, a Pletea očitno ni neugoden le Jorgiću, saj je v nadaljevanju popolnoma nadigral tudi nerazpoloženega Tokića.

Slovenci, ki so dopoldne premagali Egipt, v nedeljo pa izgubili proti Hongkongu, so najbrž izgubili realne možnosti, da bi se uvrstili med najboljše tri v skupini A in s tem uvrstitev med najboljših 12 reprezentanc na svetu. Za to bi imeli možnosti le, če bi v nadaljevanju prvenstva premagali Švedsko in Nemčijo.

Po treh krogih ima maksimalen izkupiček Nemčija, Hongkong in Švedska imata dve zmagi, Romunija in Slovenija eno, Egipt pa je še brez zmage.

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu druge divizije v Halmstadu dosegla drugo zmago. Po nedeljskem uspehu proti Italiji s 3:2 je danes premagala Grčijo s 3:1. Alex Galič je prispevala dve točki, Aleksandra Vovk eno, edina je dvoboj izgubila Ana Tofant.

Slovenke bodo v torek odigrale dva dvoboja. Ob 10. uri bodo njihove tekmice Belgijke, ob 19. uri pa Turkinje.

3. krog (M):

SLOVENIJA - ROMUNIJA 1:3

Bojan Tokić - Adrian Crisan 1:3 (-13, 9, -8, -10)

Darko Jorgić - Cristian Pletea 1:3 (-8, 8, -9, -5)

Deni Kožul - Hunor Szosz 3:1 (-4, 9, 1, 9)

Tokić - Pletea 0:3 (-3, -6, -2)

2. krog (M):

SLOVENIJA - EGIPT 3:1

Bojan Tokić - Ahmed Saleh 3:2 (4, -8, 4, -10, 9)

Darko Jorgić - Omar Asar 2:3 (-10, 9, 9, -5, -5)

Deni Kožul - Mohamed El-Beiali 3:2 (-9, -7, 5, 10, 8)

Tokić - Asar 3:0 (8, 7, 8)

2. krog (Ž):

SLOVENIJA - GRČIJA 3:1

Alex Galič - Konstantina Paridi 3:0 (4, 6, 2)

Ana Tofant - Alketarini Toliou 1:3 (-11, 11, -6, -7)

Aleksandra Vovk - Maria Christoforaki 3:1 (9, -5, 5, 8,)

Alex Galič - Alketarini Toliou 3:2 (4, 6, -7, -4, 11)

T. J., D. S.