Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Darko Jorgić se je veselil gladke zmage. Foto: NZTS Dodaj v

Tokić zapravil zaključno žogo - Slovenci ostali brez zgodovinskega dosežka

Italijanke so se oddolžile za poraz

4. maj 2018 ob 22:20

Halmstad - MMC RTV SLO

Slovenska moška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Halmstadu še drugič izgubila proti Romuniji. Po gladkem porazu v predtekmovanju je bila tokrat blizu zgodovinske uvrstitve med najboljših 16 reprezentanc na svetu.

Romuni so bili boljši s 3:2, Slovenci pa so končali tekmovanje, z uvrstitvijo od 17. do 20. mesta so izenačili svoj največji uspeh s svetovnih prvenstev, enako uvrstitev so dosegli že leta 2000 v Maleziji.

Slovencem je zelo dobro kazalo. Po uvodnem porazu Denija Kožula je Bojan Tokić premagal Cristiana Pleteo s 3:2 in se mu oddolžil za poraz v predtekmovanju, nato je lepo zmago dosegel še Darko Jorgić. Romunskega veterana Adriana Crisana je popolnoma nadigral in dokazal, da proti evropskim velikanom igra še bolje kot proti svojim vrstnikom.

Škarje in platno je imel v rokah Tokić. Proti Ovidiuju Ionescu je izničil vodstvo tekmeca z 2:1, v petem nizu pa imel tudi zaključno žogo, ki pa je ni izkoristil in na koncu je izgubil z 10:12. V odločilnem obračunu Kožul ni imel možnosti proti Pleteu.

Italijanke so se oddolžile za poraz

Tekmovanje so že končala dekleta, njihova uvrstitev je od 29. do 32. mesta. Po dnevu premora so se še drugič pomerila z Italijo. Po zmagi 3:2 v predtekmovalni skupini tokrat niso bila uspešna, Italijanke so zmagale z enakim izidom. Pomlajene izbranke Vesne Ojsteršek so zamudile priložnost, da bi se borile za napredovanje v elitno skupino.

Tokratni obračun je imel podoben potek kot prvi obračun. Alex Galič je dobila oba posamična dvoboja, izenačila je na 2:2, odločitev o zmagovalcu pa je bila v rokah drugih igralk kot na prvi tekmi. Odgovorno nalogo je imela v slovenski vrsti Katarina Stražar, ki jo je Ojstrškova tokrat postavila na položaj številke 2 namesto Aleksandre Vovk, a nalogi ni bila kos, premoč je morala priznati Chiari Colantoni.



Moški:

ROMUNIJA - SLOVENIJA 3:2

Ovidiu Ionescu - Deni Kožul 3:0 (7, 5, 10)

Cristian Pletea - Bojan Tokić 2:3 (-7, -9, 5, 9, -9)

Adrian Crisan - Darko Jorgić 0:3 (-4, -9, -7)

Ionescu - Tokić 3:2 (5, -9, 8, -6, 10)

Pletea - Kožul 3:0 (7, 9, 6)

Ženske:

ITALIJA - SLOVENIJA 3:2

Deborah Vivarelli - Katarina Stražar 3:1 (-9, 10, 6, 5)

Chiara Colantoni - Alex Galič 2:3 (-6, 5, -9, 9, -9)

Giorgia Piccolin - Aleksandra Vovk 3:2 (6, 5, -6, -9, 4)

Vivarelli - Galič 0:3 (-5, -6, -10)

Colantoni - Stražar 3:0 (9, 5, 9)

A. G.