Tokrat za Slovence usoden Lososov grič

Odmevi po cestni dirki svetovnega prvenstva v kolesarstvu

25. september 2017 ob 10:02

Bergen - MMC RTV SLO

Vse do zadnjih 500 metrov nedeljskega spektakla v središču Bergna, ki je odlično gostil tekmovanje kolesarjev, se Slovaka Petra Sagana prav veliko ni videlo.

Ko pa je šlo dokončno zares, se je izstrelil kot puščica in do tretjega naslova svetovnega prvaka je prišel še s tretjim scenarijem. Slovaki so za razliko od Richmonda in Dohe tu nastopili s šesterico, tako kot Slovenija. Dejstvo pa je, da kalibra Sagan pri nas za tak profil proge, kot je bil tokratni, ni.

Peter Sagan je v prvi izjavi po novem zmagoslavju, ki mu je še za eno leto prineslo pravico do nošenja mavrične majice, nanizal misli: "Zelo težko je reči prej, kako se bo vse razvilo, saj ste videli, da je bila na vzponu skupina v treh delih. Potem so fantje še skočili naprej in imeli že lepo prednost. V zaključku ste videli, kako se je končalo vse skupaj. To so sekunde, nič ne moreš predvideti. Če je nekdo spredaj dovolj močan, ne moreš nič. Zmaga pripada vsem članom reprezentance in prijateljem okrog mene. Res sem vesel in posvečam to zmago Micheleju Scarponiju ob njegovi letošnji tragediji. Seveda posvečam to zmago tudi ženi, s katero pričakujeva otroka. To je res lep zaključek sezone."

Slovenska vrsta se domov vrača z odličjem Primoža Rogliča, ki ga je osvojil v uri resnice v sredo. Cestna preizkušnja pa ni prinesla dosežka za presežek. V deseterici je bil nazadnje na Kozjem griču pri Köbenhavnu Borut Božič na sedmem mestu, tokrat je bil za naše usoden Lososov grič. Ena od sedmih vzpetin, ki obdajajo pristaniški Bergen. Najviše med našimi je bil podobno kot pred dvema letoma v Richmondu Luka Pibernik, ki je zdaj mejnik na 42. mestu izboljšal za pet pozicij. Okrog njega pa je običajno veliko vprašanj, zakaj je sploh zraven. Selektor Andrej Hauptman odgovarja: "Luka Pibernik je že večkrat dokazal tudi v kategoriji do 23 let, ko je bil v svoji prvi sezoni peti na svetovnem prvenstvu, da je človek za velike dirke, zato je bil tudi tu. On je zagotovo upravičil svoj nastop. Če se še enkrat ozrem nazaj, sem miren. Odločil sem se po svojih najboljših močeh in še enkrat bi se odločil enako."

V prvi sezoni se Hauptman lahko pohvali s tremi uvrstitvami med deset in seveda končno tudi z druščino pri slovenskih nosilcih medalj. Ampak se zdi, kot da je kolesarski selektorski stolček včasih skorajda tako vroč kot nogometni. Je to zdaj šesterica, okrog katere se bo gradilo v času mandata bronastega iz Lizbone? "Ja, stolček je res vroč. Večino leta sem bil z njimi v kontaktu. Je pa v slovenski reprezentanci tako, da vsi tisti kolesarji, ki pokažejo formo, bodo dobili priložnost za svetovno prvenstvo. Naslednje leto je svetovno prvenstvo v Innsbrucku popolnoma drugačno. Pisano je na kožo kolesarjem v vožnji na klanec. Mislim, da bo priložnost dobil še kdo."

Ob taki predstavi. kot je bila v nedeljo, je ob koncu enostavno potrebno le priznati, da je bilo vse skupaj za kakšen kilometer predolgo. Vse drugo je bilo brezhibno. "Fantje niso naredili prav nobene napake. žal smo bili malce prekratki. Je pa res, da tudi Slovaki niso bili vidni celo dirko, pa imajo spet svetovnega prvaka. Mi smo reprezentanca kot oni. Ne moremo krojiti poteka dirke, ampak moramo čakati na svoje priložnosti in gledati na to, da ne zamudimo velikih nacij," je še povedal Hauptman.

Prvenstvo je končano. Na seznamu držav dobitnic kolajn je 12 držav, med njimi je tudi Slovenija. Sezona se bo potegnila vsaj še za tri tedne, nekaj najboljših bomo doma pozdravili 8. oktobra v Podsmreki. Letošnji dosežki pa so tako visoko postavljeni, da je pred slovenskimi kolesarji zelo zahtevno leto, ko bo prvenstvo v severni soseščini, v Innsbrucku v Avstriji.

Iz Bergna Dare Rupar, Val 202