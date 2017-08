Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 23-letni Corentin Tolisso je poleti prišel iz Lyona za 41,5 milijona evrov. Če v pripravljalnem obdobju ni blestel, je že v prvem krogu dokazal kakovost. Foto: Reuters Niklas Süle je dosegel prvi gol v 55. sezoni Bundeslige. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tolisso in Süle sanjsko debitirala na deževnem uvodu Bundeslige

18. avgust 2017 ob 22:41

München - MMC RTV SLO

55. sezona v Bundesligi se je začela z zmago Bayerna nad Bayerjem iz Leverkusna s 3:1. Kevin Kampl je igral zadnje pol ure za farmacevte.

Carlo Ancelotti se je naposlušal kritik po nizu porazov na pripravah, posebej dva gladka poraza na Audijevem pokalu v Münchnu sta poskrbela za številne kritike. Že nemški superpokal v Dortmundu je nakazal, da se forma dviguje, ko prihajajo uradne tekme.

Süle hitro pokvaril načrte gostov

Gostitelji so začeli odločno. Že od prve minute so pritisnili proti vratom Bernda Lena, ki je klonil v 9. minuti. Sebastian Rudy je s prostega strela z leve strani podal pred vrata, kjer je Niklas Süle v gneči z glavo poslal žogo v mrežo. Izjemen debi naveze, ki je iz Hoffenheima poleti prišla v München.

Tolisso natančen z glavo, z nogo pa v vratnico

Gostje se nikakor niso uspeli otresti pritiska. V 18. minuti je Joshua Kimmich podal iz kota, Leno je slabo odbil žogo, prišla je do Artura Vidala, ki jo je poslal na daljšo vratnico, kjer je Corentin Tolisso z glavo z bližine povišal na 2:0. Tudi Francoz se je veselil zadetka na debiju v Bundesligi. Pet minut zatem je Tolisso z diagonalnim strelom z desnico stresel še vratnico.

Naliv preložil začetek drugega polčasa

V zadnjih desetih minutah prvega polčasa je nad Allianz Areno divjal močan naliv. Drugi polčas se je začel z desetminutno zamudo.

Videosodnik prvič v akciji

V 52. minuti je prvič v zgodovini Bundeslige posredoval videosodnik. Charles Aranguiz je v kazenskem prostoru podrl Roberta Lewandowskega. Glavni sodnik Tobias Stieler tega ni opazil, a se je posvetoval z Jochenom Dreesom, ki je sedel v studiu. Takoj mu je signaliziral, da je bil prekršek očiten. Lewandowski je z desno nogo zanesljivo izvedel najstrožjo kazen.

Farmacevti so se prebudili prepozno

Po uri igre je vstopil Kevin Kampl, ki naj bi imel na mizi ponudbo RB Leipziga. Farmacevti so bili vse bolj nevarni. Kimmich je z golove črte odbil strel Dominika Kohra, ko je bil vratar Sven Ulreich že premagan. V 65. minuti je Julian Brandt našel Admirja Mehmedija, ki je z desne strani zabil žogo pod prečko. Bayer je dobil zalet in Kohr bi lahko v 72. minuti z glavo poskrbel za napeto končnico, vendar je streljal mimo vrat.

Boateng okrepil Eintracht

V Berlinu rojeni ganski vezist Kevin-Prince Boateng se vrača v Bundesligo. 30-letnik je podpisal triletno pogodbo z Eintrachtom iz Frankfurta. "Pogrešal sem Nemčijo," je dejal Boateng, ki je nazadnje igral za Las Palmas. Pred tem je bil tudi član berlinske Herthe, Borussie Dortmund in Schalkeja, nosil pa je še drese Tottenhama, Portsmoutha in Milana. Skupno je odigral 377 ligaških tekem, skoraj sto v Nemčiji.

"Dejstvo, da mi je Eintracht omogočil, da sem spet pri družini, mi pomeni ogromno. Komaj čakam, da se srečam s soigralci in da se začnemo boriti za točke z orlom na prsih," je pojasnil Boateng, ki naj bi zapolnil vrzel po poškodbi Marca Fabiana. Mehičana zaradi težav s hrbtom ne bo dva meseca.

1. krog:

BAYERN - BAYER LEVERKUSEN 3:1 (2:0)

Süle 9., Tolisso 18., Lewandowski 53./11-m; Mehmedi 65.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels (62./Rafinha), Alaba, Tolisso, Rudy, Müller (61./Robben), Vidal, Ribery (77./Coman), Lewandowski.

Bayer Leverkusen: Leno, Henrichs, Tah, S. Bender (46./Dragović), Wendell, Kohr, Aranguiz (61./Kampl), Bellarabi, Mehmedi, Bailey (46./Brandt), Volland.

Sodnik: Tobias Stieler



A. G.