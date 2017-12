Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Cibone se s svojimi navijači veselijo zmage v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com Marko Tomas je prevzel odgovornost v zadnjem napadu na tekmi. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Cibona v napeti končnici... Dodaj v

Tomas ob pisku sirene pokopal Olimpijo v Tivoliju

Zmaji znova slabo odigrali končnico

23. december 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 23. december 2017 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marko Tomas je prehitel sireno v dvorani Tivoli in zagotovil Ciboni pomembno zmago nad Petrolom Olimpijo v 13. krogu Lige ABA. Zmaji so odlično odigrali tretjo četrtino, a nato popustili v končnici in izgubili z 78:80.

Ljubljančani so ta teden doživeli kar tri grenke poraze na domačem parketu. V torek so v Ligi prvakov pričakovano izgubili proti Banvitu, nato pa v četrtek še proti Krki v državnem prvenstvu.

Cibona se je po slabem začetku prebudila

Olimpija je začela odločno, razigran je bil Jan Špan, Jordan Morgan pa je v tretji minuti povišal na 11:2. Zagrebčani so se nato hitro zbrali in po trojki Marina Rozića prevzeli vodstvo (18:20). Cibona je v drugi četrtini povedla za sedem točk (26:33), ob odmoru pa je imela tri točke naskoka (35:38).

Zmaji leteli po parketu v tretji četrtini

Najboljšo igro so Ljubljančani prikazali v tretji četrtini, ko so z delnim izidom 15:3 prevzeli pobudo (62:51). Odlični Špan je v 28. minuti zadel dve trojki zapored in dvignil lepo napolnjen Tivoli na noge. Ko je bila Cibona že v zelo težkem položaju, je Rozić zadel izza črte in po 30 minutah znižal zaostanek (64:57).

Tomas odločil ob pisku sirene

V 33. minuti je Morgan povišal prednost Olimpije na 68:61, nato pa gostitelji tri minute in pol niso dosegli niti točke. Pri Zagrebčanih se je razigral Tomas in z delnim izidom 0:11 je Cibona prišla do prednosti (68:72). V napeti končnici sta se moštvi izmenjevali v vodstvu. Talor Battle je s prodorom po desni strani s polaganjem izenačil na 78:78 pol minute pred koncem. Zadnji napad je imela Cibona. 19-letni Karlo Uljarević je iz težkega položaja zgrešil, vendar je Tomas ujel odbito žogo, nato pa ob pisku sirene zadel s petih metrov z leve strani.

Okorn: Naredili smo preveč nespametnih potez

"Mislim, da smo imeli dovolj veliko prednost, ki bi jo lahko zadržali. Naredili smo preveč nespametnih potez tako v napadu kot obrambi, na koncu pa je odločila ena žoga. V obrambi smo dobro odigrali, ampak nismo dobili skoka," je bil razočaran trener Gašper Okorn.

Kapetan Gregor Hrovat je dodal: "Obe ekipi bi si zaslužili zmago. Na koncu je to uspelo Ciboni. Mislim, da nismo odigrali tako slabo srečanje, ampak v ključnih trenutkih, predvsem pri skoku, smo naredili preveč napak. Ciboni smo dovolili, da iz drugih ali tretjih napadov doseže koš. Škoda za poraz, ampak gledati moramo dalje."

Nazor: Olimpiji ni lahko igrati treh tekem v štirih dneh

Najbolj zadovoljen je bil seveda trener Zagrebčanov Ante Nazor: "Čestitke vsem akterjem današnje tekme. Predvsem pa publiki, ki je lepo podprla Petrol Olimpijo v Tivoliju. Užival sem v legendarni in zgodovinski dvorani. Čestitke Petrolu Olimpiji za borbo, saj je to že njihova tretja tekma v praktično štirih dneh. To ni lahko. Pokazali smo karakter in mentalno stabilnost v ključnih trenutkih. Mislim, da so gledalci lahko gledali lepo srečanje. Zasluženo smo si priborili zmago."

13. krog:

PETROL OLIMPIJA - CIBONA

78:80 (20:20, 15:18, 29:19, 14:23)

2.700; Špan 17 (5/8 za tri), Morgan 14 in Battle po 14, Oliver 13, Hrovat 11, Lorbek 8, Radulović 1; Tomas 17, Žorić 15, Uljarević 12, Rozić 10, Novačić 8, Bošnjak, Melvin in Bilinovac po 6.

PARTIZAN - MORNAR

93:98 (25:7, 25:30, 19:31, 24:30)

CEDEVITA - ZADAR

* 102:101 (21:20, 21:27, 30:24, 15:16)

* - po podaljšku

BUDUĆNOST - IGOKEA

81:59 (19:12, 25:17, 16:13, 21:17)

Ponedeljek ob 18.00:

MEGA BEMAX - CRVENA ZVEZDA



MZT SKOPJE - FMP

67:72 (18:19, 21:11, 13:19, 15:23)

Lestvica: BUDUCNOST 13 11 2 114 24 CEDEVITA ZAGREB 13 10 3 96 23 CRVENA ZVEZDA 12 10 2 114 22 PARTIZAN 13 6 7 26 19 FMP 13 6 7 22 19 ZADAR 13 6 7 -19 19 CIBONA 13 6 7 -34 19 MORNAR 13 6 7 -59 19 IGOKEA 13 5 8 -35 18 PETROL OLIMPIJA 13 5 8 -56 18 MEGA BEMAX 12 4 8 -17 16 MZT SKOPJE 13 2 11 -152 15

A. G.