Tomaž Čižman Foto: MMC RTV SLO

Tomaž Čižman

5. februar 2018 ob 07:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Več kot 500 delegatov z vsega sveta si je želelo v Pjongčang, med drugim 35 Slovencev. Izbrali so mene, kar je veliko priznanje.

Sedemnajst let sem že delegat, moje delo so skrbno opazovali, da prideš na olimpijske igre, ne smeš narediti niti ene napake. Zaradi tega se iger veselim, kot da bi sam nastopil. Res pa je tudi, da moje naloge ne bodo lahke in da prostega časa ne bo veliko.

Nekdanji alpski smučar Tomaž Čižman, dobitnik bronaste kolajne v superveleslalomu na svetovnem prvenstvu leta 1989, se po 30 letih vrača na olimpijske igre. V Južni Koreji bo delegat na vseh ženskih tekmah alpskega smučanja.

Čižman je leta 1988 nastopil na igrah v Calgaryju, kjer je v superveleslalomu kljub veliki napaki zasedel deveto mesto, kar je še vedno najboljša slovenska moška olimpijska uvrstitev v tej disciplini.

S. J.