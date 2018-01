Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Chelseaja in Arsenala so se razšli brez zmagovalca. Foto: Reuters Alvaro Morata je takole za las zgrešil vrata Davida Ospine. Foto: Reuters Jack Wilshere je zelenico zapustil poškodovan. Foto: Reuters Ainsley Maitland-Niles je bil znova med najboljšimi posamezniki Arsenala. Foto: Reuters Menedžer Arsenala Arsene Wenger je tekmo zaradi kazni spremljal na tribuni. Foto: Reuters Sergio Aguero je odločil prvo polfinalno srečanjem med Manchester Cityjem in Bristol Cityjem. Foto: Reuters Dodaj v

Topničarji na Stamford Bridgeu mrežo ohranili nedotaknjeno

Aguero zadel za zmago Manchester Cityja

10. januar 2018 ob 20:43,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 23:35

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja in Arsenala so se na prvi tekmi angleškega ligaškega pokala na Stamford Bridgeu v Londonu razšli brez zmagovalca (0:0). Z razpletom so bolj zadovoljni topničarji.

Tekma med londonskima tekmecema še zdaleč ni bila tako spektakularna, kot njun nedavni obračun v Premier ligi, ki se je končal z delitvijo točk (2:2). Menedžer Chelseaja Antonio Conte je na zelenico poslal zelo močno začetno enajsterico, ki pa ni obrodila sadov.

Na drugi strani Arsenal ni bil pretirano nevaren, topničarji niso zares zapretili domačemu vratarju Thibautu Courtoisu, ki je bil večji del tekme povsem brez dela. Ekipi se bosta na povratnem obračunu na Emiratesu pomerili 24. januarja.

Fabregasu najlepša priložnost v prvem delu

Mestni derbi v prvem polčasu ni postregel z veliko priložnostmi, igra je bila precej izenačena, za odtenek so bili boljši gostitelji, ki so najresneje zapretili tik pred odmorom, ko je po Cesar Azpilicueta z natančnim predložkom pred vrati povsem samega našel Cesca Fabregasa, ta pa z glavo ni uspel žoge pospraviti v mrežo nekdanje ekipe - vratar David Ospina je njegov strel zlahka ubranil.

Chelsea zelo nevaren v nadaljevanju

Že takoj na uvodu drugega polčasa je Chelsea močno pritisnil na gol Ospine, pritisk se je končal z neuspešnim poskusom Andreasa Christensena iz neposredne bližine, ko je 21-letni danski branilec žogo z glavo poslal čez gol. V 56. minuti je z roba kazenskega prostora poskusil še Alvaro Morata, a je ostalo pri 0:0, kmalu zatem je Španec iz mrtvega kota zadel še zunanji del leve vratarjeve vratnice. Napadi modrih niso pojenjali, po dobri uri igre je Shkodran Mustafi v zadnjem trenutku preusmeril nevaren strel Victorja Mosesa v kot.

Jalovi napadi topničarjev, na koncu 0:0

Igre Arsenala ni poživil niti vstop Alexisa Sancheza, ki je v 66. minuti zamenjal nerazpoloženega Alexandra Lacazetta. Chelsea je še naprej napadal, a izrazitih priložnosti si ni več ustvaril. Vroče je bilo še v zadnjih minutah rednega dela srečanja, ko so gostitelji zahtevali 11-metrovko, a je piščalka glavnega sodnika Martina Atkinsona ostala nema. Atkinson si je pri odločitvi pomagal tudi z VAR-om (video pomožni sodnik, op. a.).

Aguero odrešitelj Manchester Cityja

Že v torek sta prvo polfinalno srečanje na Etihadu odigrala Manchester City in Bristol City, ki si je polfinalno vstopnico zagotovil z zgodovinsko zmago nad Manchester Unitedom (2:1). Gostom z Ashton Gata je kazalo dobro, v zaključku prvega polčasa so po uspešno izvedeni 11-metrovki Bobbyja Reeda povedli, a je vodilni zadetek v deseti minuti nadaljevanja izničil Kevin De Bruyne. Belgijski napadalec je hladnokrvno zadel po dvojni podaji z Raheemom Sterlingom. Sinjemodri so dolgo časa lomili odpor drugoligaša, zlomili so ga šele v 92. minuti, ko je v polno zadel Sergio Aguero. Izvrstni argentinski napadalec je zadel z glavo po predložku Bernarda Silve in svoji ekipi priboril pomembno prednost pred povratnim srečanjem v Bristolu.

Angleški ligaški pokal, polfinale, prvi tekmi

CHELSEA - ARSENAL 0:0

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Kante, Drinkwater (68./Willian), Alonso, Fabregas, Morata (87./Batshuayi), Hazard (84./Bakayoko).

Arsenal: Ospina, Holding, Mustafi, Chambers, Bellerin, Wilshere (57./Elneny), Xhaka, Maitland-Niles, Iwobi, Lacazette (66./Sanchez), Welbeck.

Sodnik: Martin Atkinson

Povratna tekma bo 24. januarja.

MANCHESTER CITY - BRISTOL CITY 2:1 (0:1)

De Bruyne 55., Aguero 92.; Reid 44./11-m

Povratna tekma bo 23. januarja.

Španski kraljevi pokal, osmina finala, povratne tekme

ALAVES - Formentera 2:0 (0:0) 3:1

Demirović 55., Pedraza 91.

Villarreal - LEGANES 2:1 (0:1) 0:1

Raba 48., Čerjišev 89.; El Zhar 31.

REAL MADRID - Numancia 2:2 (1:1) 3:0

Vazquez 11., 59.; Guillermo 45., 82.

RK: Calvo 92./Numancia

Četrtek ob 19.30:

LEVANTE - ESPANYOL 2:1

SEVILLA - CADIZ 2:0

Ob 21.30:

BARCELONA - CELTA VIGO 1:1

ATLETICO MADRID - Lleida 3:0 (0:0) 4:0

Carrasco 57., Gameiro 74., Vitolo 81.

Oblaka (Atletico) ni bilo v ekipi.

VALENCIA - Las Palmas 4:0 (1:0) 1:1

Vietto 30., 48., 66., Maksimović 54.

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

Francoski ligaški pokal, četrtfinale

Nice - MONACO 1:2 (1:2)

Plea 18.; Lemar 3., Diakhaby 37.

RENNES - Toulouse 4:2 (2:1)

Yago 21./ag, Bourigeaud 42., Hunou 86., 93.; Sylla 40., Sanogo 63.

Angers - MONTPELLIER 0:1 (0:0)

Mbenza 86.



Amiens - PARIS SG 0:2 (0:0)

Neymar 53./11-m, Rabiot 78.

RK: Gurtner 34./Amiens

Mitja Lisjak