Topničarji prejeli še drugo lekcijo v štirih dneh

V ligaškem pokalu gladka zmaga sinjemodrih

1. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 1. marec 2018 ob 22:38

London - MMC RTV SLO

Le štiri dni po finalu ligaškega pokala sta se znova pomerila Arsenal in Manchester City. Izbranci Pepa Guardiole so bili tudi v 27. krogu Premier lige na stadionu Emirates boljši s 3:0.

Topničarji so bili v drugem polčasu finala ligaškega pokala na Wembleyju popolnoma nemočni in Guardiola se je veselil prve lovorike na klopi sinjemodrih. V Premier ligi City drvi proti naslovu prvaka, saj ima kar 16 točk naskoka pred mestnim tekmecem Unitedom.

Tokrat je bilo vse odločeno že po pol ure igre. Uradno je bilo na stadionu Emirates 58.420 gledalcev. Toliko je bilo prodanih vstopnic, vendar veliko navijačev ni prišlo in tribune so samevale, polna je bila le polovica sedežev.

Izjemni Sane zrežiral vse tri gole

Gostje so blesteli v prvem polčasu. Po četrt ure igre je Leroy Sane sijajno prodrl in našel Bernarda Silvo, ki si je naravnal žogo na levico in jo sijajno zavrtinčil pod prečko. Petr Čech je bil nemočen. V 28. minuti je razigrani Sane znova premešal obrambo topničarjev in z leve strani podal na rob kazenskega prostora, kjer je Sergio Agüero sijajno oddal žogo do Davida Silve. Španec je z levo nogo matiral Čecha ob bližnji vratnici. Pet minut zatem je City izvedel protinapad, Kyle Walker je z desne strani podal pred vrata, kjer je Sane le še podstavil levo nogo za 0:3.

Aubameyang zapravil najstrožjo kazen

V 53. minuti je Nicolas Otamendi v kazenskem prostoru podrl Henrika Mhitarjana. Sodnik Andre Marriner je pokazal na belo točko. Pierre Emerick Aubameyang, ki je januarja prišel iz Dortmunda, je izvedel najstrožjo kazen, vendar je vratar Ederson sijajno posredoval in ohranil mrežo nedotaknjeno. Največjo priložnost za City v drugem polčasu je imel Agüero v 78. minuti, a se je izkazal Čech.

Wenger ni opravil nobene menjave

Navijači Arsenala so bili vse bolj nezadovoljni, Arsene Wenger pa ni opravil niti ene menjave na tekmi! Topničarji so šele na šestem mestu in nimajo veliko možnosti za preboj v Ligo prvakov v naslednji sezoni.

"Mislim, da smo vložili veliko energije v tekmo. Že od začetka smo igrali s premalo samozavesti in hitro smo plačali za to. Tudi z enajstih metrov nismo zadeli. En zadetek bi nas lahko dvignil. Izgubili smo proti najboljši ekipi Premier lige," je povedal Wenger.

City je zadnjič dobil obe medsebojni tekmi v prvenstvu v sezoni 1975/76. Arsenal je izgubil šele drugo izmed zadnjih 32 domačih tekem proti sinjemodrim.

V nedeljo Chelsea prihaja na stadion Etidad

"V prvem polčasu smo igrali brezhibno in dosegli tri izjemne gole. Prve četrt ure drugega polčasa smo odigrali slabo. Na koncu je seveda izid odličen. Zdaj moramo narediti še zadnje korake proti naslovu. To je zares velika lovorika, saj smo vložili deset mesecev trdega dela. Osvojili smo ligaški pokal, izpadli pa smo iz Pokala FA. Zdaj nam ostaneta še dva velika cilja v tej sezoni," je bil zadovoljen Guardiola, ki se je veselil 69. zmage v 100. tekmi na klopi Cityja. V nedeljo se bodo sinjemodri pomerili s Chelseajem, naslov pa si lahko zagotovijo že 7. aprila, kar bi bil rekord Premier lige.

28. krog:

ARSENAL - MANCHESTER CITY 0:3 (0:3)

Bernardo Silva 15., Silva 28., Sane 33.

Aubameyang (Arsenal) je v 53. minuti zapravil 11-m.

Arsenal: Čech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Kolašinac, Ramsey, Xhaka, Mhitarjan, Özil, Welbeck, Aubameyang.

Manchester City: Ederson, Walker (72./Zinčenko), Kompany, Otamendi, Danilo, De Bruyne, Gündogan, Silva (87./Gabriel Jesus), Bernardo Silva, Agüero (82./Y. Toure), Sane.

Sodnik: Andre Marriner

Odigrano v soboto in nedeljo:

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2:1 (1:1)

Lukaku 39., Lingard 75.; Willian 32.

LEICESTER - STOKE CITY 1:1 (0:1)

Butland 70./ag; Shaqiri 43.

BOURNEMOUTH - NEWCASTLE 2:2 (0:2)

Smith 80., Gosling 89.; Gayle 17., 45.

BRIGHTON - SWANSEA 4:1 (1:0)

Murray 18., 69., Knockaert 73., Locadia 90.; Dunk 86./ag

BURNLEY - SOUTHAMPTON 1:1 (0:0)

Barnes 67.; Gabbiadini 90.

LIVERPOOL - WEST HAM 4:1 (1:0)

Can 29., Salah 51., Firmino 57., Mane 77.; Antonio 59.

WEST BROMWICH - HUDDERSFIELD 1:2 (0:0)

Dawson 64.; van La Parra 48.,Mounie 56.

WATFORD - EVERTON 1:0 (0:0)

Deeney 80.



CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0:1 (0:0)

Kane 88.

Lestvica: MANCHESTER CITY 28 24 3 1 82:20 75 MANCHESTER UTD. 28 18 5 5 53:20 59 LIVERPOOL 28 16 9 3 65:32 57 TOTTENHAM 28 16 7 5 53:24 55 CHELSEA 28 16 5 7 50:25 53 ARSENAL 28 13 6 9 51:39 45 BURNLEY 28 9 10 9 22:25 37 LEICESTER 28 9 9 10 40:41 36 EVERTON 28 9 7 12 32:47 34 WATFORD 28 9 6 13 38:47 33 BOURNEMOUTH 28 8 8 12 33:43 32 BRIGHTON 28 7 10 11 26:37 31 WEST HAM 28 7 9 12 35:50 30 HUDDERSFIELD 28 8 6 14 25:48 30 NEWCASTLE 28 7 8 13 27:38 29 SOUTHAMPTON 28 5 12 11 29:41 27 CRYSTAL PALACE 28 6 9 13 25:43 27 SWANSEA 28 7 6 15 21:41 27 STOKE CITY 28 6 8 14 28:54 26 WEST BROMWICH 28 3 11 14 22:42 20

A. G.