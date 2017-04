Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alexis Sanchez je dosegel že 13. zadetek na gostovanju v letošnji sezoni, kar je največ med vsemi nogometaši. Foto: Reuters Sorodne novice Rashford s soigralci ugnal razglašeni Chelsea Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Topničarji še upajo na preboj v Ligo prvakov

Middlesbrough pred izpadom

17. april 2017 ob 23:06

London - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 33. kroga Premier lige so nogometaši Arsenala premagali Middlesbrough na stadionu Riverside (1:2) in obdržali priključel do četrtega mesta.

Topničarji so se veselili šele tretje zmage na zadnjih devetih prvenstvenih srečanjih. Po polomu prejšnji ponedeljek proti Crystal Palaceu (0:3) swo nujno potrebovali tri točke.

V prvem polčasu izbranci Arsena Wengerja niso prikazali dobre igre. Povedli so tri minute pred odmorom, ko je Alexis Sanchez velemojstrsko ivedel prosti strel z 20 metrov. Napadalec je zavrtinčil žogo z desnico prek živega zidu v mrežo, vratar Brad Guzan je bil nemočen.

V 50. minuti so gostitelji izvedli protinapad. Stewart Downing je podal pred vrata z desne strani, Nacho Monreal in Laurent Koscielny sta slabo posredovala, Alvaro Negredo pa je z bližine zabil žogo v mrežo.

Arsenal je do zmagovitega zadetka prišel v 71. minuti, ko je razigrani Sanchez podal v kazenski prostor, kjer je Aaron Ramsey s prsmi podaljšal žogo do Mesuta Özila. Nemški reprezentant je z desno nogo poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo. Alex Oxlade-Chamberlain je v sodnikovem dodatku zapravil dve priložnosti za povišanje vodstva.

Middlesbrough bo do konca prvenstva odigral še šest tekem, za 17. mestom, ki zagotavlja obstanek zaostaja kar šest točk.

33. krog:

MIDDLESBROUGH - ARSENAL 1:2 (0:1)

Negredo 50.; Sanchez 42., Özil 71.

Middlesbrough: Guzan, Barragan, Ayala, Gibson, Fabio da Silva (17./Friend), Clayton, de Roon (79./Gestede), Leadbitter, Downing, Negredo, Ramirez (68./Traore).

Arsenal: Čech, Gabriel Paulista, Koscielny, Holding, Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Monreal, Özil (90./Bellerin), Giroud, Sanchez (90./Coquelin).

Sodnik: Anthony Taylor



Odigrano v soboto in nedeljo:

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2:0 (1:0)

Rashford 7., Herrera 49.

WEST BROMWICH - LIVERPOOL 0:1 (0:1)

Firmino 45.



TOTTENHAM - BOURNEMOUTH 4:0 (2:0)

Dembele 16., Son 19., Kane 48., Janssen 93.

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 2:2 (0:1)

Cabaye 54., Benteke 70.; Huth 6., Vardy 52.



EVERTON - BURNLEY 3:1 (0:0)

Jagielka 49., Mee 71./ag, Lukaku 74.; Vokes 52.



STOKE CITY - HULL CITY 3:1 (1:0)

Arnautović 6., Crouch 66., Shaqiri 80.; Maguire 51.

SUNDERLAND - WEST HAM 2:2 (1:1)

Khazri 26., Borini 90.; Ayew 5., Collins 47.

RK: Byram 95./West Ham

WATFORD - SWANSEA 1:0 (1:0)

Capoue 42.

SOUTHAMPTON - MANCHESTER CITY 0:3 (0:0)

Kompany 55., Sane 78., Aguero 80.

Lestvica: CHELSEA 32 24 3 5 65:27 75 TOTTENHAM 32 21 8 3 68:22 71 LIVERPOOL 33 19 9 5 69:40 66 MANCHESTER CITY 32 19 7 6 63:35 64 MANCHESTER UTD. 31 16 12 3 48:24 60 ARSENAL 31 17 6 8 63:40 57 EVERTON 33 16 9 8 60:37 57 WEST BROMWICH 33 12 8 13 39:42 44 SOUTHAMPTON 31 11 7 13 37:40 40 WATFORD 32 11 7 14 37:52 40 STOKE CITY 33 10 9 14 37:48 39 LEICESTER 32 10 7 15 41:53 37 WEST HAM 33 10 7 16 44:59 37 BURNLEY 33 10 6 17 33:47 36 CRYSTAL PALACE 32 10 5 17 44:52 35 BOURNEMOUTH 33 9 8 16 45:63 35 HULL CITY 33 8 6 19 34:67 30 SWANSEA 33 8 4 21 37:68 28 MIDDLESBROUGH 32 4 12 16 23:39 24 SUNDERLAND 32 5 6 21 26:58 21

A. G.