Topničarji v petih minutah do preobrata - Firmino rešil točko Liverpoolu

Začel se je naporen praznični ritem

22. december 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 22. december 2017 ob 22:30

London - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 19. kroga Premier lige sta se Arsenal in Liverpool v pravi poslastici razšla z remijem (3:3). Topničarji so v petih minutah prišli od zaostanka z 0:2 do vodstva s 3:2.

Na angleških zelenicah se je začel izjemno pester praznični spored. Preostale tekme 19. kroga bodo v soboto. Naslednji krog bo že v torek in sredo.

Coutinho kronal boljšo igro Liverpoola

Izbranci Jürgena Kloppa so povedli v 26. minuti, ko je Mohamed Salah ušel po desni strani. Poslal je predložek pred vrata, kapetan Laurent Kosielny je malce sprmemenil smer žogi, ki je padla naravnost na glavo Philippa Coutinha in vratar Petr Čech je bil nemočen. 25-letni Brazilec je dosegel prvi zadetek z glavo v Premier ligi. V prvem polčasu je bil Liverpool boljši, priložnosti so imeli tudi Roberto Firmino, Salah in Sadio Mane.

V 52. minuti si je razigrani Salah na roba kazenskega prostora naravnal žogo na levico in jo tik ob vratnici poslal v mrežo. Vse je kazalo na zmago redsov, gostitelji nikakor niso našli prave igre.

Neverjeten preobrat topničarjev

Le minuto po zaostanku z 0:2 je Hector Bellerin z desne strani podal pred vrata, kjer je Alexis Sanchez z glavo s petih metrov znižal na 1:2. Topničarji so dobili silovit zalet in Granit Xhaka je v 56 minuti z izjemnim strelom s 25 metrov poslal žogo pod prečko. Pravi evrogol Švicarja z levo nogo. Zmedeni gostje so nato izgubili žogo na sredini igrišča, Alexandre Lacazette je velemojstrsko s peto podaljšal žogo do Mesuta Özila, ki je z bližine lobal Simona Mignoleta za 3:2 in na tribunah stadiona Emitates je vladala prava evforija. 388 sekund je minilo od gola Salaha za 0:2 do gola Özila za 3:2.

Firmino zagotovil točko gostom

Liverpool je izenačil v 71. minuti, ko je Emre Can v kazenskem prostoru zaposlil Firmina. Strel Brazilca s 15 metrov je Čech še uspel odbiti, a je žoga vseeno končala v mreži.

Na zadnjih petih obračunah Arsenala in Liverpoola v Premier ligi je bilo doseženih kar 27 zadetkov.

Klopp jezen po tekmi

"V prvem polčasu smo bili paralizirani. Izgubili smo ogromno žog in bil sem zelo nezadovoljen. V drugem polčasu smo dokazali, da smo kakovostna ekipa. To je bil zares visok nivo igre," je pojasnil trener gostiteljev Arsene Wenger.

Klopp ni bil pretirano dobro razpoložen: "Po taki tekmi sem jezen. Na srečo smo smo izenačili na 3:3. Mislim, da je točka minimalno, kar smo si zaslužili. S tremi zadetki na Emiratesu bi morali odnesti tri točke."

19. krog:

ARSENAL - LIVERPOOL 3:3 (0:1)

Sanchez 53., Xhaka 56., Özil 58.; Coutinho 26., Salah 52., Firmino 71.

Arsenal: Čech, Bellerín, Koscielny, Monreal (46./Mustafi), Maitland-Niles, Wilshere, Xhaka, Iwobi (79./Welbeck), Özil, Sanchez (89./Walcott), Lacazette.

Liverpool: Mignolet, Gomez, Lovren, Klavan, Robertson, Henderson (13./Milner), Can, Coutinho (84./Oxlade Chamberlain), Salah, Mane (80./Wijnaldum), Firmino.

Sodnik: Martin Atkinson



Sobota ob 13.30:

EVERTON - CHELSEA



Ob 16.00:

BRIGHTON - WATFORD

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH

SOUTHAMPTON - HUDDERSFIELD

STOKE CITY - WEST BROMWICH

SWANSEA - CRYSTAL PALACE

WEST HAM - NEWCASTLE



Ob 18.30:

BURNLEY - TOTTENHAM



Ob 20.45:

LEICESTER - MANCHESTER UNITED

Lestvica: MANCHESTER CITY 18 17 1 0 56:12 52 MANCHESTER UTD. 18 13 2 3 39:12 41 CHELSEA 18 12 2 4 32:14 38 LIVERPOOL 18 9 7 2 38:20 34 ARSENAL 18 10 3 5 31:20 33 BURNLEY 18 9 5 4 16:12 32 TOTTENHAM 18 9 4 5 31:18 31 LEICESTER 18 7 5 6 27:26 26 EVERTON 18 7 4 7 24:30 25 WATFORD 18 6 4 8 27:33 22 HUDDERSFIELD 18 6 3 9 16:30 21 SOUTHAMPTON 18 4 6 8 17:24 18 BRIGHTON 18 4 6 8 14:23 18 CRYSTAL PALACE 18 4 5 9 15:28 17 WEST HAM 18 4 5 9 17:32 17 BOURNEMOUTH 18 4 4 10 15:24 16 STOKE CITY 18 4 4 10 19:39 16 NEWCASTLE 18 4 3 11 16:27 15 WEST BROMWICH 18 2 8 8 13:24 14 SWANSEA 18 3 3 12 10:25 12

A. G.