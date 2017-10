Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Toronta so Los Angelesu prizadejali prvi poraz po rednem delu srečanja v letošnji sezoni Lige NHL. Predtem so Kingsi po podaljšku klonili doma pred Calgaryjem. Foto: Reuters Takole je Patrick Marleau preusmeril plošček za hrbet vratarja Jonathana Quicka. Foto: Reuters Na drugi tekmi večera se je San Jose v Madison Square Gardnu znesel nad poraznimi New York Rangersi. Foto: Reuters Dodaj v

Toronto preprečil peto zaporedno zmago Kingsov

Anže Kopitar je na ledu prebil slabih 23 minut

24. oktober 2017 ob 08:25

Toronto - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL doživeli prvi poraz po rednem delu srečanja v letošnji sezoni. Toronto je bil boljši s 3:2.

Odločilni zadetek je po slabih treh minutah zadnje tretjine dosegel Patrick Marleau, ki je s palico spretno preusmeril plošček v mrežo po strelu Morgana Riellyja. Vratar Jonathan Quick je bil prepričan, da bi moral biti zadetek razveljavljen zaradi previsoke palice Patricka Marleauja, a je glavni sodnik menil drugače.

Los Angeles je po vodilnem zadetku gostiteljev vso tekmo zaostajal. Quickovo mrežo je načel Matt Martin, ki je preusmeril projektil Romana Polaka za hrbet vratarja Los Angelesa. Plošček se je počasi odkotalil čez golovo črto. Vodstvo je v 35. minuti v igri z igralcem več iz neposredne bližine podvojil Tyler Bozak.

Kingsi so kmalu zatem zaostanek prepolovili, Adrian Kempe je sprejel lepo podajo Trevorja Lewisa in s strelom iz zapestja premagal domačega vratarja Frederika Andersena za 2:1. Sledil je zadetek Marleauja, Kingsi so do konca srečanja zaostanek znova znižali na -1 (v igri z igralcem manj je iz protinapada zadel Lewis), a tako želenega izenačenja niso dočakali.

Anže Kopitar je na ledu prebil slabih 23 minut (22:46), na vrata nasprotnika je sprožil dva strela.

Tekmi 23. oktobra:

TORONTO - LOS ANGELES 3:2

Martin 6., Bozak 35., Marleau 43.; Kempe 36., Lewis 53.



NY RANGERS - SAN JOSE 1:4

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 9 7 1 1 15 TORONTO MAPLE LEAFS 9 7 2 0 14 OTTAWA SENATORS 8 4 1 3 11 DETROIT RED WINGS 9 4 4 1 9 BOSTON BRUINS 7 3 3 1 7 FLORIDA PANTHERS 7 3 4 0 6 BUFFALO SABRES 9 2 5 2 6 MONTREAL CANADIENS 8 1 6 1 3 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 8 6 2 0 12 PITTSBURGH PENGUINS 9 5 3 1 11 PHILADELPHIA FLYERS 8 5 3 0 10 COLUMBUS BLUE JACK. 8 5 3 0 10 NEW YORK ISLANDERS 8 4 3 1 9 WASHINGTON CAPITALS 9 4 4 1 9 CAROLINA HURICANES 6 3 2 1 7 NEW YORK RANGERS 10 2 6 2 6

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 9 6 2 1 13 CHICAGO BLACKHAWKS 9 5 2 2 12 DALLAS STARS 8 5 3 0 10 NASHVILLE PREDATORS 8 4 3 1 9 WINNIPEG JETS 7 4 3 0 8 COLORADO AVALANCHE 8 4 4 0 8 MINNESOTA WILD 6 2 2 2 6 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 8 6 1 1 13 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 7 6 1 0 12 VANCOUVER CANUCKS 8 4 3 1 9 SAN JOSE SHARKS 8 4 4 0 8 CALGARY FLAMES 8 4 4 0 8 ANAHEIM DUCKS 7 3 3 1 7 EDMONTON OILERS 7 2 5 0 4 ARIZONA COYOTES 8 0 7 1 1

Tekme 24. oktobra:

NY ISLANDERS - ARIZONA

PHILADELPHIA - ANAHEIM

PITTSBURGH - EDMONTON

CAROLINA - TAMPA BAY

BUFFALO - DETROIT

MONTREAL - FLORIDA

OTTAWA - LOS ANGELES

NASHVILLE - CALGARY

MINNESOTA - VANCOUVER

COLORADO - DALLAS

VEGAS - CHICAGO

