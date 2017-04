Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Auston Matthews je dosegel 39. zadetek v letošnji sezoni. Foto: Reuters Nazem Kadri je takole premagal vratarja Andersa Nilssona. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Toronto s tremi goli v 43 sekundah pokopal Buffalo

Matthews postavil nov mejnik v Ligi NHL

4. april 2017 ob 08:08

Buffalo - MMC RTV SLO

Hokejisti Toronta so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL na gostovanju dobili obračun z Buffalom (4:2). Največ pozornosti je požel strelec drugega zadetka Auston Matthews.

Ta je v uvodnih minutah prve tretjine svojo ekipo z zadetkom popeljal v vodstvo z 2:0 in postavil nov mejnik v Ligi NHL. Namreč, kot v Združenih državah Amerike rojeni novinec, je dosegel 39. zadetek v sezoni, kar je novi rekord lige.

Kanadčani so sicer zelo zgodaj povedli, v 5. minuti je zadel Leo Komarov, že slabe pol minute pozneje je vodstvo podvojil Matthews. 19-letni Kalifornijec, ki je bil na lanskem naboru izbran kot prvi igralec, je po podaji Williama Nylanderja z desne strani hladnokrvno zadel s strelom iz zapestja.

Gostiteljem se je zgodil popoln kolaps, zgolj osem sekund pozneje je na 3:0 povišal James van Riemsdyk, ki je zadel po dobljenem sodniškem metu. To je bil tretji zadetek Toronta v zgolj 43 sekundah tekme.

Ryan O'Reilly je zadel edini gol v drugi tretjini za 3:1, preden je v 6. minuti zadnje tretjine Nazem Kadri razblinil vse dvome o zmagovalcu. V igri z igralcem več je 26-letni napadalec plošček v mrežo pospravil med nogama vratarja Andersa Nilssona. Poraz Buffala je nekoliko omilil Jack Eichel z zadetkom 56 sekund pred zadnjo sireno na tekmi za končnih 4:2.

Liga NHL, tekme 3. aprila:

BUFFALO - TORONTO 2:4

DETROIT - OTTAWA * 5:4

FLORIDA - MONTREAL 1:4

* - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS * 79 46 24 9 101 TORONTO MAPLE LEAFS 78 39 24 15 93 OTTAWA SENATORS 78 41 27 10 92 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 78 52 18 8 112 PITTSBURGH PENGUINS * 78 48 19 11 107 COLUMBUS BLUE JACK. * 78 49 21 8 106 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 79 47 26 6 100 BOSTON BRUINS 79 43 30 6 92 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 78 39 29 10 88 NEW YORK ISLANDERS 78 37 29 12 86 CAROLINA HURICANES 78 35 29 14 84 PHILADELPHIA FLYERS 79 38 33 8 84 FLORIDA PANTHERS 79 33 35 11 77 BUFFALO SABRES 79 32 35 12 76 DETROIT RED WINGS 79 32 35 12 76 NEW JERSEY DEVILS 78 27 37 14 68

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 79 50 22 7 107 MINNESOTA WILD * 79 46 25 8 100 ST. LOUIS BLUES * 78 43 28 7 93 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS * 79 43 23 13 99 EDMONTON OILERS * 78 44 25 9 97 SAN JOSE SHARKS * 79 44 28 7 95 WILD CARD CALGARY FLAMES * 79 44 31 4 92 NASHVILLE PREDATORS * 79 40 28 11 91 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 78 37 34 7 81 WINNIPEG JETS 79 37 35 7 81 DALLAS STARS 79 32 36 11 75 VANCOUVER CANUCKS 78 30 39 9 69 ARIZONA COYOTES 79 29 41 9 67 COLORADO AVALANCHE 78 21 54 3 45 * - v končnici

Tekme 4. aprila:

BOSTON - TAMPA BAY

NEW JERSEY - PHILADELPHIA

PITTSBURGH - COLUMBUS

TORONTO - WASHINGTON

OTTAWA - DETROIT

ST. LOUIS - WINNIPEG

NASHVILLE - NY ISLANDERS

MINNESOTA - CAROLINA

DALLAS - ARIZONA

COLORADO - CHICAGO

ANAHEIM - CALGARY

LOS ANGELES - EDMONTON

SAN JOSE - VANCOUVER

M. L.