Toronto v podaljšku strl prvake, ki jim tudi 51 točk Duranta ni bilo dovolj

Zmagi za obe moštvi iz Los Angelesa

30. november 2018 ob 08:12

Toronto - MMC RTV SLO

Vodilno moštvo Vzhoda Toronto je potrdil visoke ambicije, a se je moralo za skalp prvakov pošteno potruditi. Raptors so po pravi drami in podaljšku premagali Warriors s 131:128, predtem je Golden State dobil osem medsebojnih dvobojev.

"Rajši bi jih odpihnil, a je bila zabavna tekma, res zabavna. Zato se tudi igra v naši ligi," se je po zmagi smejalo Kylu Lowryju, ki je ob koncu rednega dela že mislil, da je zadel trojko za zmago. A na drugi strani je odgovoril vroči Kevin Durant s trojko iz obrata, s katero je izsilil podaljšek.

Odločila trojka Greena, zmago potrdil Siakam

V dodatku je bilo 20.073 gledalcev večino časa na nogah, Danny Green je s trojko naredil razliko, ki so jo Raptorsi zadržali, saj je Andre Igoudala v zadnjem napadu naredil korake, zadnje točke pa je s črte prostih metov mirno dosegel Pascal Siakam, ki je s 26 točkami dosegel osebni rekord. Prvi strelec Toronta je bil s 37 točkami Kawhi Leonard, ob tem je imela domača vrsta še kopico razpoloženih igralcev, ki so s skupnimi močmi odtehtali sicer posamično izjemno Durantovo predstavo.

Pri Warriorsih je Durant namreč končal z 51 točkami, kar je bila tretja zaporedna tekma, na kateri je presegel mejo 40 točk. A pri Golden Statu še vedno močno pogrešajo prvega igralca dinastije Stepha Curryja, ki se je po poškodbi dimelj pridružil treningom, a še ni dobil dovoljenja za igranje. Prav tako ne igra obrambni specialist Warriorsov Draymond Green.

Dvojni preobrat v Los Angelesu

Napeta je bilo tudi soočenje LA Lakers - Indiana, ki je sicer s 104:96 pripadla Jezernikom. Lakersi so povedli z 42:18 v 14. minuti, a so Pacersi prišli do preobrata. Sredi tretje četrtine so prevzeli vodstvo (66:69). LeBron James je 12 od svojih 38 točk zadel v zadnjih petih minutah, in Lakersi, ki so pred tem izgubili 24 točk prednosti, so v končnici vendarle prišli do desete zmage na zadnjih 14 tekmah.

Na drugi strani je bil najučinkovitejši Domantas Sabonis (20 točk in 15 skokov), ki je v igro stopil z rezervne klopi. V ekipi Clippers sta se strelsko najbolj izkazala Tobias Harris (28) in Montrezl Harrell (24), v dresu Sacramenta sta bila v ospredju Srb Bogdan Bogdanović z rekordom kariere v NBA (26 točk) in Marvin Bagley III z 18 točkami ter 10 skoki.

Tekme 29. novembra:

TORONTO - GOLDEN STATE 131:128 - po podaljšku

Leonard 37 (14/24 iz igre, 3/6 za tri) v 44 minutah, Siakam 26 (8/10 iz igre, 3/4 za tri), Ibaka 20, Green 13, Valančiunas 12, Lowry 10, 12 podaj in 8 skokov; Durant 51 (18/31 iz igre, 4/7 za tri), 11 skokov in 6 podaj, Thompson 23, Jerebko 20.

LA LAKERS - INDIANA 104:96

James 38 (15/27 iz igre), 9 skokov in 7 podaj v 38 minutah, Ingram 14, Hart 13 (6/7 iz igre); Sabonis 20 in 15 skokov, Bogdanović 14.

SACRAMENTO - LA CLIPPERS 121:133

Bogdanović 26; Harris 28, Harrell 24.

