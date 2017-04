Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Harry Kane in Dele Alli, junaka zadnjega derbija med Tottenhamom in Arsenalom na White Hart Laneu. V naslednji sezoni bo Tottenham namreč domače tekme igral na Wembleyju. Foto: Reuters Takole je Alli v prvem polčasu zgrešil prazna vrata iz neposredne bližine. Za zapravljeno priložnost se je nato navijačem odkupil v nadaljevanju. Foto: Reuters Varovanci Arsena Wengerja so znova razočarali navijače, še posebej z igro v obrambi. Foto: Reuters Gylfi Sigurdsson je z izjemnim prostim strelom preprečil zmago Manchester Uniteda na Old Traffordu. Foto: Reuters Takole je Pedro Rodriguez s strelom z razdalje premagal Evertonovega vratarja Maartena Stekelenburga. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tottenham bo prvič po letu 1995 sezono končal pred Arsenalom

Chelsea nadigral Everton na Goodison Parku

30. april 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 30. april 2017 ob 19:28

London/Manchester/Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Tottenhama so v derbiju 35. kroga Premier lige nadigrali Arsenal in zmagali z 2:0, medtem ko je Manchester United na Old Traffordu le remiziral s Swansea Cityjem (1:1).

Tottenham bo prvič po sezoni 1994/95 prvenstvo končal pred Arsenalom. Tedaj je sezono končal na 7. mestu, Arsenal je bil 12. Kot zanimivost: menedžer gostiteljev Mauricio Pochettino je bil tedaj 23-letni nogometaš Espanyola, Harry Kane je bil star leto dni, Dele Alli pa sploh še ni bil rojen.

Tottenham podjetnejši v prvem polčasu

Londonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom je bil v prvem polčasu zelo živahen, lepše priložnosti so si priigrali gostitelji z White Hart Lanea. V 20. minuti je po odbitem strelu Harryja Kanea Dele Alli z glavo iz bližine zgrešil prazna vrata, podobno se je pripetilo Christianu Eriksenu, ki je po odbitem strelu z levico neovirano iz bližine žogo poslal čez gol. Najlepšo priložnost so topničarji zapravili v 38. minuti, ko je domači vratar Hugo Lloris preprečil veselje Aaronu Ramseyju. Valižan je z roba kazenskega prostora plasiral žogo v spodnji levi vratarjev kot, a je bil oprezni Francoz na mestu in je okroglo usnje odbil v kot.

Alli in Kane osrečila navijače

Ža na uvodu drugega polčasa je dlani Arsenalovega vratarja Petra Čecha s strelom z razdalje ogrel Victor Wanyama, slabih deset minut pozneje so gostitelji povedli. Po lepem preigravanju v kazenskem prostoru je z desne strani sprožil Eriksen, žogo je Čech še ubranil, ob strelu Allija s petih metrov pa je bil povsem nemočen. 1:0. Po slabi uri igre je vodstvo Tottenhama z bele točke podvojil Kane, potem ko je prekršek za najstrožjo kazen nad njim storil Gabriel Paulista. S tem je Kane postal najboljši strelec v zgodovini derbijev med Tottenhamom in Arsenalom, zadel je šestič. Do konca derbija se izid ni več spremenil.

Kane vseskozi pretil topničarjem

V 68. minuti so gostitelji zahtevali nov strel z bele točke, potem ko je Alexis Sanchez v lastnem kazenskem prostoru igral z roko, a je piščalka glavnega sodnika Michaela Oliverja ostala nema. Takoj zatem je Kane z glavo poskusil presenetiti Čecha ob prvi vratnici, a je ostalo pri izidu 2:0. Do nove priložnosti je Kane prišel v 77. minuti, ko je sprejel globinsko podajo Wanyame in želel z lobom ugnati Čecha, a je ta njegovo namero uganil. Po predložku iz kota in strelu z glavo Tobyja Alderweirelda se je moral češki vratar pošteno potruditi, da ni prejel še tretjega zadetka.

Swansea do točke na Old Traffordu

Manchester United je na tekmi 35. kroga Premier lige na Old Traffordu le remiziral s Swansea Cityjem (1:1). Zmago rdečih vragov je preprečil Gylfi Sigurdsson. Islandski veteran je izid poravnal v 79. minuti, ko je z izjemno izvedenim prostim strelom z 20 metrov matiral nemočnega Davida De Geo, ki je let žoge v mrežo lahko pospremil le s pogledom. Rdeče vrage je sicer v vodstvo z bele točke ob izteku prvega polčasa popeljal Wayne Rooney. Najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda je streljal v desni spodnji kot in vratarja Lukasza Fabianskega poslal v napačno smer.

Chelsea nadigral Everton na Goodison Parku

Medtem pa je Chelsea naredil še en pomemben korak k osvojitvi naslova angleškega prvaka, potem ko je na Goodison Parku v Liverpoolu s 3:0 ugnal Everton. Gostitelji so se Londončanom v prvem polčasu dobro upirali, v nadaljevanju pa jih je sreča zapustila. V 66. minuti je Pedro Rodriguez z natančnim strelom z razdalje varovance Antonia Conteja popeljal v vodstvo, na 2:0 je povišal Gary Cahill po nizkem predložku z leve strani. Končni izid je v končnici tekme postavil Willian. Brazilec po podaji Cesca Fabregasa pred vrati ni imel pretiranega dela, žogo je poslal v praktično prazno mrežo.

Premier liga, 35. krog, sobotne tekme:

SOUTHAMPTON - HULL CITY 0:0

STOKE CITY - WEST HAM 0:0

SUNDERLAND - BOURNEMOUTH 0:1 (0:0)

King 88.



WEST BROMWICH - LEICESTER CITY 0:1 (0:1)

Vardy 43.



CRYSTAL PALACE - BURNLEY 0:2 (0:1)

Barnes 7., Gray 85.

Nedeljske tekme:

MANCHESTER UNITED - SWANSEA 1:1 (1:0)

Rooney 45./11-m; Sigurdsson 79.

EVERTON - CHELSEA 0:3 (0:0)

Pedro 66., Cahill 79., Willian 87.



MIDDLESBROUGH - MANCHESTER CITY 2:2 (1:0)

Negredo 38., Chambers 77.; Agüero 69./11-m, Jesus 85.

TOTTENHAM - ARSENAL 2:0 (0:0)

Alli 55., Kane 58./11-m

Tottenham: Lloris, Trippier (88./Walker), Alderweireld, Vertonghen, Davies, Dier, Wanyama, Son (79./Dembele), Eriksen, Alli (91./Sissoko), Kane.

Arsenal: Čech, Paulista (75./Bellerin), Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka (65./Welbeck), Gibbs, Özil, Sanchez, Giroud (81./Walcott).

Sodnik: Michael Oliver

Ponedeljek ob 21.00:

WATFORD - LIVERPOOL

Lestvica: CHELSEA 34 26 3 5 72:29 81 TOTTENHAM 34 23 8 3 71:22 77 LIVERPOOL 34 19 9 6 70:42 66 MANCHESTER CITY 34 19 9 6 65:37 66 MANCHESTER UTD. 34 17 14 3 51:25 65 ARSENAL 33 18 6 9 64:42 60 EVERTON 35 16 10 9 60:40 58 WEST BROMWICH 34 12 8 14 39:43 44 SOUTHAMPTON 33 11 8 14 39:44 41 BOURNEMOUTH 35 11 8 16 50:63 41 LEICESTER 34 11 7 16 42:54 40 STOKE CITY 35 10 10 15 37:50 40 WATFORD 33 11 7 15 37:54 40 BURNLEY 35 11 6 18 35:49 39 WEST HAM 35 10 9 16 44:59 39 CRYSTAL PALACE 35 11 5 19 46:56 38 HULL CITY 35 9 7 19 36:67 34 SWANSEA 35 9 5 21 40:69 32 MIDDLESBROUGH 35 5 13 17 26:45 28 SUNDERLAND 34 5 6 23 26:60 21

Mitja Lisjak