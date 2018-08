Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Harry Kane in Lucas Moura sta na začetku drugega polčasa šokirala rdeče vrage. Foto: Reuters Lucas Moura je bil junak večera na Old Traffordu. Foto: Reuters Romelu Lukaku je zapravil najlepšo priložnost v prvem polčasu. Foto: Reuters Jose Mourinho se je že pred začetkom nove sezone pritoževal, da ni dobil dovolj okrepitev. Manchester United po odhodu slavnega sira Alexa Fergusona v pokoj pred petimi leti še ni osvojil naslova angleškega prvaka in tudi v letošnji sezoni ga zelo verjetno ne bo. Foto: Reuters Sorodne novice Chelsea se je namučil za tri točke v Newcastlu Wolverhampton do presenetljive točke s pomočjo roke Dodaj v

Tottenham končal črno serijo na Old Traffordu in poglobil krizo rdečih vragov

Izjemna predstava Lucasa Moure

27. avgust 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 27. avgust 2018 ob 22:53

Na derbiju 3. kroga Premier lige je Manchester United izgubil proti Tottenhamu kar z 0:3. Rdeči vragi so bili popolnoma razglašeni.

Tottenham je zelo uspešno začel novo sezono, ima maksimalnih devet točk. Old Trafford je bil za Tottenham dolga leta zaklet, kar 21-krat je izgubil od začetka Premier lige v sezoni 1992/93. Na prejšnjih štirih gostovanjih na tem stadionu ni dosegel zadetka. Izbranci Mauricia Pochettina so se veselili šele tretje zmage na teatru sanj v Premier ligi, blesteli so predvsem v drugem polčasu. Pochettino ni mogel računati na Heung Min Sona, ki igra za Južno Korejo na azijskih igrah, a se to ni pretirano poznalo.

Lukaku zgrešil prazna vrata

V prvem polčasu so bili nevarnejši gostitelji. Najlepšo priložnost je zapravil Romelu Lukaku v 17. minuti. Danny Rose je skušal podati nazaj do vratarja Huga Llorisa, vendar je belgijski napadalec to namero pravilno predvidel. Prestregel je žogo, že švignil mimo Llorisa, nato pa mu z desne strani ni uspelo zadeti praznih vrat, streljal je mimo gola. V 34. minuti je Lloris odbil poskus Paula Pogbaja z roba kazenskega prostora, v nadaljevanju akcije pa je Nemanja Matić streljal mimo vrat.

Kane zadel po kotu

V 50. minuti prava hladna prha za navijače na Old Traffordu. Kieran Trippier je iz kota podal v sredino kazenskega prostora, kjer je Harry Kane z desetih metrov z glavo žogo mojstrsko preusmeril v malo mrežico, David de Gea je bil nemočen.

Lucas Moura neustavljiv

Rdeči vragi so skušali takoj odgovoriti. Lukaku je z leve strani skušal izenačiti z diagonalnim strelom, vendar je bil Lloris zbran. V naslednji akciji je Christian Eriksen ušel po desni strani in podal v kazenski prostor, kjer je Lucas Moura z desno nogo povišal na 0:2. Šokirani Mourinho je v petih minutah izkoristil vse tri menjave, vstopili so Alexis Sanchez, Victor Lindelöf in Maroane Felleini, a pravega učinka ni bilo. V 66. minuti je de Gea odlično posredoval in preprečil tretji zadetek po strelu Deleja Allija.

Gostitelji so se trudili (sprožili so 23 strelov, a le pet v okvir vrat), Lukaku in Luke Shaw sta bila blizu znižanja, vendar je bila obramba gostov vedno na mestu. Šest minut pred koncem je Kane podal do Lucasa Moure. Najboljši igralec tekme je preigral Chrisa Smallinga, si naravnal žogo na desno nogo in jo zabil v malo mrežico. Brazilec je tako kronal sijajno predstavo.

Najslabši štart rdečih vragov po letu 1992

Manchester United je prvič po sezoni 1992/93 izgubil dve izmed uvodnih treh tekem. Jezni navijači so z žvižgi pospremili svoje ljubljene z zelenice. Jose Mourinho se je dolgo zadržal na igrišču, ploskal je tistim navijačem, ki niso žvižgali.

Mourinho: Imam več naslovov angleškega prvaka kot vseh ostalih 19 trenerjev

Popolnoma jasno je bilo, da je Portugalec pripravljen za nastop na novinarski konferenci in ni bilo treba dolgo čakati ... "Podoben poraz smo izgubili proti Sevilli v osmini finala lanske Lige prvakov. Takrat smo si zaslužili žvižge. Tokrat so nam številni navijači namenili aplavz, saj smo se borili do 94. minute. Vse smo poskušali, a nič nam ni uspelo. Upam, da boste pokazali malo spoštovanja. Trikrat sem osvojil Premier ligo. Imam več naslovov angleškega prvaka kot vseh ostalih 19 trenerjev skupaj!"

Mourinho je osvojil Premier ligo s Chelseajem v letih 2005, 2006 in 2015. Izmed aktualnih trenerjev prvoligaških klubov imata naslov le še Manuel Pellegrini (2014) in Pep Guardiola (2018).

3. krog:

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 0:3 (0:0)

Kane 50., Lucas Moura 52., 84.

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones (58./Lindelöf), Shaw, Ander Herrera (55./Sanchez), Matić (61./Fellaini), Fred, Lingard, Pogba, Lukaku.

Tottenham: Lloris, Trippier (76./Aurier), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82./Davies), Dier, Dembele, Lucas Moura, Eriksen, Alli, Kane (89./Winks).

Sodnik: Craig Pawson

Nedeljske tekme:

NEWCASTLE - CHELSEA 1:2 (0:0)

Joselu 83.; Hazard 76./11-m, Yedlin 87./ag

WATFORD - CRYSTAL PALACE 2:1 (0:0)

Pereyra 53., Holebas 71.; Zaha 78.

FULHAM - BURNLEY 4:2 (3:2)

Seri 4., Mitrović 36., 38., Schürrle 83.; Hendrick 10., Tarkowski 41.

Sobotne tekme:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY 1:1 (0:0)

Boly 57.; Laporte 69.

ARSENAL - WEST HAM 3:1 (1:1)

Monreal 30., Diop 70./ag, Welbeck 92.; Arnautović 25.

BOURNEMOUTH - EVERTON 2:2 (0:0)

King 75./11-m, Ake 79.; Walcott 56., Keane 66.

RK: Smith 61.; Richarlison 41.

HUDDERSFIELD - CARDIFF 0:0

RK: Hogg 63./Huddersfield

Gorenc Stanković (Huddersfield) je sedel na klopi.

SOUTHAMPTON - LEICESTER 1:2 (0:0)

Bertrand 52.; Gray 56., Maguire 92.

RK: Höjbjerg 77./Southampton

LIVERPOOL - BRIGHTON 1:0 (1:0)

Salah 23.

Lestvica: LIVERPOOL 3 3 0 0 7:0 9 TOTTENHAM 3 3 0 0 8:2 9 CHELSEA 3 3 0 0 8:3 9 WATFORD 3 3 0 0 7:2 9 MANCHESTER CITY 3 2 1 0 9:2 7 BOURNEMOUTH 3 2 1 0 6:3 7 LEICESTER 3 2 0 1 5:3 6 EVERTON 3 1 2 0 6:5 5 ARSENAL 3 1 0 2 5:6 3 CRYSTAL PALACE 3 1 0 2 3:4 3 FULHAM FC 3 1 0 2 5:7 3 BRIGHTON 3 1 0 2 3:5 3 MANCHESTER UTD. 3 1 0 2 4:7 3 WOLVERHAMPTON WA 3 0 2 1 3:5 2 CARDIFF CITY 3 0 2 1 0:2 2 NEWCASTLE 3 0 1 2 2:4 1 SOUTHAMPTON 3 0 1 2 2:4 1 BURNLEY 3 0 1 2 3:7 1 HUDDERSFIELD 3 0 1 2 1:9 1 WEST HAM 3 0 0 3 2:9 0

