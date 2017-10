Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Tottenhama so na Wembleyju zlahka opravili z Liverpoolom. Foto: Reuters Tekmo med Tottenhamom in Liverpoolom si je na Wembleyju ogledalo 80.827 gledalcev, kar je novi rekord angleške Premier lige. Harry Kane je ekspresno povedel Tottenham v vodstvo. Foto: Reuters Dele Alli je v izdihljajih prvega polčasa zadel za 3:1. Foto: Reuters Mohamed Salah je takole dosegel častni zadetek Liverpoola na Wembleyju. Foto: Reuters Kane je v zaključku tekme zapustil zelenico. Kazalo je na poškodbo stegenske mišice. Foto: Reuters Wayne Rooney je Everton popeljal v vodstvo, a to je bil tudi eden izmed redkih svetlih trenutkov Liverpoolčanov na tekmi. Foto: Reuters Mesut Özil je bil z naskokom igralec tekme na Goodison Parku. Poleg tega, da se je vpisal na seznam strelcev, je svojim soigralcem pripravil tudi osem priložnosti za zadetek. Foto: Reuters Sorodne novice Huddersfield Town v dežju in vetru šokiral rdeče vrage Dodaj v

Tottenham na Wembleyju Liverpoolu odčital lekcijo

Topničarji s 'petardo' odpihnili Everton

22. oktober 2017 ob 14:23,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 19:02

London,Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Tottenhama so na Wembleyju dobili derbi 9. kroga angleške Premier lige. Z izjemno predstavo so odpravili visokoleteči Liverpool (4:1).

Liverpoolčani, ki so se med tednom v Ligi prvakov znesli nad Mariborom (0:7), so po krajši evforiji zelo hitro padli na realna tla. Rdeči niso bili dorasel nasprotnik Londončanom, ki so izkoristili skoraj vsako napako v obrambi - in teh je kar mrgolelo!

Skupni imenovalec vseh je bil v prvi polovici prvega polčasa hrvaški branilec Dejan Lovren, ki je moral že po pol ure igre oditi na klop, namesto njega pa je zaigral Alex Oxlade-Chamberlain, ki je sicer nekoliko poživil igro svoje ekipe, a ne dovolj, da bi se ta lahko vrnila.

Kane že v 4. minuti med strelci

Gostitelji so na Wembleyju ekspresno povedli. Že po slabih štirih minutah so zatresli mrežo Liverpoola. Po podaji Kierana Trippierja je Harry Kane izigral gostujočo obrambo - zatajila sta branilca Lovren in Joe Gomez -, nato je preigral še vtekajočega vratarja Simona Mignoleta in z levico zatresel prazno mrežo. 1:0. Za Kana je bil to tretji gol proti rdečim v svoji karieri. Rdeči v uvodnih minutah nikakor niso uspeli razviti želene igre, izgubljali so boj na sredini igrišča, že v 12. minuti so se znašli v dvojnem z zaostanku, potem ko je Mignoleta premagal še Heung-Min Son. Ta bi lahko po dobrih 15 minutah rdečim zabil še drugič, a mu je veselje preprečila prečka.

Rdeči na odmor z zaostankom dveh golov

Tottenham je prevladoval v vseh elementih igre, nato ja je v 24. minuti iznenada prejel zadetek, ki mu je nekoliko spodrezal krila. Gostitelji so na sredini igrišča izgubili žogo, kapetan Jordan Henderson, ki se je po poškodbi Georgina Wijnalduma vrnil v začetno enajsterico rdečih, je z globinsko podajo zaposlil Mohameda Salaha, ta pa je z natančnim strelom žogo od desne vratarjeve vratnice poslal v mrežo za 2:1. Liverpoolova obramba je bila zelo porozna, Lovren je igral izjemno slabo, v 29. minuti je Dele Alli znova presekal gostujočo obrambo z natančno globinsko podajo, Mignolet je s pomembno obrambo preprečil še tretji zadetek v svoji mreži. Liverpoolov menedžer Jürgen Klopp ni okleval, po dobre pol ure igre je Lovrena na zelenici zamenjal z Oxladom-Chamberlainom. Po tej menjavi in uvodnem šoku se je Liverpoolova igra popravila, Kloppovi varovanci so nevtralizirali nasprotnika, postali so podjetnejši pred vrati, a nikakor niso uspeli zadeti.

Do odmora so Londončani zadeli še tretjič. Po predložku v kazenski prostor je Liverpoolov branilec Joel Matip žogo z glavo podal naravnost na nogo Allija, ki je s polvolejem zatresel mrežo za 3:1.

Kane kaznoval novo hudo napako obrambe

Drugi polčas sta ekipi začeli nekoliko bolj rezervirano, nobena si ni priigrala večjih priložnosti, v 56. minuti pa je po novi seriji napak v gostujoči obrambi - na čelu z Mignoletom, ki je ob predložku v kazenski prostor 'zaplaval' v prazno - še drugič zadel Kane. To je bil že njegov 13. gol za Tottenham v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih. Po četrtem zadetku so se varovanci Mauricia Pochettina malce umirili, nasprotnika niso več agresivno pokrivali po vsem igrišču, tudi priložnosti so bile redkejše. Liverpoolčani so bili nekoliko podjetnejši v napadu, Philippe Coutinho je v 67. minuti nevarno zapretil, vratar Hugo Lloris je njegov strel s pomočjo prečke ubranil, dobrih deset minut pozneje je francoskega vratarja nastreljal še Salah. Drugi polčas je bil precej manj zanimiv kot prvi, v zaključku tekme je Pochettino v igro namesto Kana poslal Fernanda Llorenteja. Najboljši strelec angleške Premier lige se je ob odhodu na klop držal za stegensko mišico.

Topničarji po preobratu do zmage

Gostje iz Londona tekme na Goodison Parku sicer niso začeli dobro, po 12 minutah so se znašli v zaostanku, potem ko je mrežo Petra Čecha zatresel Wayne Rooney. Nekdanji angleški reprezentant je z roba kazenskega prostora razparal mrežo. Vseeno so topničarji do odmora izid izenačili - odbito žogo je v mrežo pospravil Nacho Monreal. V drugem polčasu je varovancem Arsena Wengerja uspel preobrat, v osmi minuti nadaljevanja je po podaji Alexisa Sancheza z leve strani z glavo iz neposredne bližine zadel Mesut Özil. V 68. minuti je bil zaradi drugega prejetega rumenega kartona izključen Evertonov Idrissa Gana Gueye, prednost je dobrih pet minut pozneje povišal Alexandre Lacazette, ki je vratarja Jordana Pickforda ukanil po Özilovi podaji, za +3 je zadel Aaron Ramsey.

Valižan je v 90. minuti lepo sprejel globinsko podajo in se med strelce vpisal s strelom z desnico. Po gromozanski Čechovi napaki je zaostanek za Everton znižal Baye Oumar Niasse, v izdihljajih tekme pa je končni izid (2:5) postavil Alexis Sanchez.

Premier liga, 9. krog, nedeljski tekmi:

EVERTON - ARSENAL 2:5 (1:1)

Rooney 12., Niasse 93.; Monreal 40., Özil 53., Lacazette 74., Ramsey 90., Sanchez 95.

RK: Gueye 68./Everton

TOTTENHAM - LIVERPOOL 4:1 (3:1)

Kane 4., 56., Son 12., Alli 45.; Salah 24.

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Alli, Winks, Aurier, Eriksen (81./Dier), Son (69./Sissoko), Kane (88./Llorente).

Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Lovren (31./Oxlade-Chamberlain), Moreno, Milner, Henderson, Can (83./Grujić), Coutinho, Firmino (77./Sturridge), Salah.

Sodnik: Andre Marriner

Odigrano v petek in v soboto:

WEST HAM - BRIGHTON 0:3 (0:2)

Murray 10., 75./11-m, Izquierdo 45.

CHELSEA - WATFORD 4:2 (1:1)

Pedro 12., Batshuayi 71., 95., Azpilicueta 87.; Doucoure 45., Pereyra 50.

HUDDERSFIELD - MAN. UTD. 2:1 (2:0)

Mooy 28., Depoitre 33.; Rashford 78.

Gorenc Stanković (Huddersfield) še okreva po marčevski poškodbi kolena.

MANCHESTER CITY - BURNLEY 3:0 (1:0)

Agüero 33./11-m., Otamendi 73.,Sane 75.

NEWCASTLE - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Merino 86.

STOKE CITY - BOURNEMOUTH 1:2 (0:2)

Diouf 63.; Surman 16., Stanislas 18./11-m

SWANSEA - LEICESTER 1:2 (0:1)

Mawson 56.; Fernandez 25./ag, Okazaki 49.

SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH 1:0 (0:0)

Boufal 85.

Lestvica: MANCHESTER CITY 9 8 1 0 32:4 25 MANCHESTER UTD. 9 6 2 1 22:4 20 TOTTENHAM 9 6 2 1 19:6 20 CHELSEA 9 5 1 3 17:10 16 ARSENAL 9 5 1 3 17:12 16 WATFORD 9 4 3 2 15:17 15 NEWCASTLE 9 4 2 3 10:8 14 BURNLEY 9 3 4 2 8:9 13 LIVERPOOL 9 3 4 2 14:16 13 SOUTHAMPTON 9 3 3 3 8:9 12 HUDDERSFIELD 9 3 3 3 7:10 12 BRIGHTON 9 3 2 4 9:10 11 WEST BROMWICH 9 2 4 3 7:10 10 LEICESTER 9 2 3 4 12:14 9 SWANSEA 9 2 2 5 6:10 8 WEST HAM 9 2 2 5 8:17 8 STOKE CITY 9 2 2 5 10:20 8 EVERTON 9 2 2 5 7:18 8 BOURNEMOUTH 9 2 1 6 6:13 7 CRYSTAL PALACE 9 1 0 8 2:19 3

T. J., M. L.