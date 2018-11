Poudarki Man United doma le remiziral s Crystal Palacom Heung MIn Son je poskrbel za vrhunec londoskega derbija, ko se je s silovitim šprintom otresel vseh Chelseajevih igralcev in zabil tretji Tottenhamov gol. Foto: Reuters Harry Kane je dosegel sedmi ligaški gol, s čimer je del skupine kar sedmih igralcev, ki za en zadetek zaostaja za Sergiom Aguerom, trenutno vodilnim strelcem Premier lige. Foto: Reuters Dodaj v

Tottenham razbil Chelsea na londonskem derbiju

Visoki zmagi Manchester Cityja in Liverpoola v gosteh

24. november 2018 ob 20:19

London - MMC RTV SLO

Osrednja tekma 13. kroga angleške Premier lige se je razpletla z enostransko predstavo, v kateri je Tottenham s 3:1 zasenčil mestnega tekmeca Chelsea, ki je doživel sploh prvi ligaški poraz v sezoni.

Londonski derbi je bil skorajda odločen že po četrt ure igre, ko so domači Spursi povedli z 2:0. Najprej je po prostem udarcu Christiana Eriksena z desne strani z glavo v mrežo žogo podaljšal Dele Alli v 8. minuti. Nato je v 16. minuti sledil drugi in prelomni šok za modre - Harry Kane je sprožil z več kot 20 m in na levi nogi ujel povsem nepripravljenega vratarja Kepo Arrizabalago.

Slalom Sona, častni gol Girouda

Piko na i je na začetku drugega polčasa postavil Heung-Min Son v 55. minuti, ko je pretekel celotno obrambno Chelseaja, najprej je pobegnil Jorginhu, nato v kazenskem prostoru v prazno poslal Davida Luiza, na koncu pa rutinirano matiral Baska v gostujočih vratih za prvi gol Južnokorejca v sezoni. Boleč prvi ligaški poraz Chelseaja je z glavo omilil rezervist Olivier Giroud.

City v prve pol ure, L'pool v zadnje

Vodilni Manchester City se je poigral z West Hamom in je na olimpijskem stadionu slavil s 4:0, dvakrat je zadel Leroy Sane. Meščani so trikrat zadeli v prvih 34 minutah, Sane pa je do drugega gola večera prišel v sodnikovem podaljšku. Po izidu suvereno, a na zelenici povsem drugače je do novih treh točk prišel Liverpool, ki je Watford strl šele v zadnje pol ure s tremi goli, pri čemer pa so rdeči po pozni izključitvi Jordana Hendersona končali tekmo z le 10 nogometaši.

Zmagovit začetek Ranierija pri Fulhamu

Manchester United si je privoščil nov spodrsljaj, ko je doma proti Crystal Palacu remiziral brez zadetkov. Gostujoči Londončani so sicer že osem tekem brez zmage. Veliko pozornosti je pritegnila prva tekma Claudia Ranierija na klopi Fulhama, ki je proti Southamptnu odigral pravo dramo. Svetniki so povedli, Londončani so uprizorili preobrat, gostje so še enkrat izenačili, na koncu pa je odločil drugi gol Aleksandra Mitrovića.

13. krog:

TOTTENHAM - CHELSEA 3:1 (2:0)

Ali 8., Kane 16., Son 55.; Giroud 85.

Tottenham: Lloris, Aurier, Foyth, Alderweireld, Davies, Dier, Sissoko, Eriksen, Alli ( 87./Winks), Son ( 78./Lamela), Kane .

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger , Luiz, Alonso, Kante, Jorginho , Kovačić ( 58./Barkley), Willian ( 76./Giroud ), Morata ( 58./Pedro), Hazard .

BRIGHTON - LEICESTER 1:1 (1:0)

Murray 15.; Vardy 79./11-m

RK: Maddison 28./Leicester

EVERTON - CARDIFF 1:0 (0:0)

Sigurdsson 59.

FULHAM - SOUTHAMPTON 3:2 (2:1)

Mitrović 33., 63., Schürrle 43.; Armstrong 18., 53.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 0:0

WATFORD - LIVERPOOL 0:3 (0:0)

Salah 67., Alexander-Arnold 76., Firmino 89.

RK: Henderson 82./Liverpool

WEST HAM - MANCHESTER CITY 0:4 (0:3)

Silva 11., Sterling 19., Sane 34., 90.

Nedelja ob 14.30:

BOURNEMOUTH - ARSENAL



Ob 17.00:

WOLVERHAMPTON - HUDDERSFIELD

(Gorenc Stanković)



Ponedeljek ob 21.00:

BURNLEY - NEWCASTLE

ANGLEŠKO PRVENSTVO, LESTVICA: MANCHESTER CITY 13 11 2 0 40:5 35 LIVERPOOL 13 10 3 0 26:5 33 TOTTENHAM 13 10 0 3 23:11 30 CHELSEA 13 8 4 1 28:11 28 ARSENAL 12 7 3 2 26:15 24 EVERTON 13 6 4 3 20:15 22 MANCHESTER UTD. 13 6 3 4 20:21 21 BOURNEMOUTH 12 6 2 4 21:16 20 WATFORD 13 6 2 5 17:17 20 LEICESTER 13 5 3 5 18:17 18 WOLVERHAMPTON 12 4 4 4 12:13 16 BRIGHTON 13 4 3 6 14:19 15 WEST HAM 13 3 3 7 14:22 12 NEWCASTLE 12 2 3 7 9:15 9 CRYSTAL PALACE 13 2 3 8 8:17 9 BURNLEY 12 2 3 7 12:25 9 SOUTHAMPTON 13 1 5 7 10:24 8 CARDIFF CITY 13 2 2 9 11:26 8 FULHAM 13 2 2 9 14:33 8 HUDDERSFIELD 12 1 4 7 6:22 7

To. G.