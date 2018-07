Tour 2018: Parada šampionov do Elizejskih poljan

Vključitev v prenos ob 17.00 (TV SLO 2/MMC)

29. julij 2018 ob 15:41

Pariz - MMC RTV SLO

Dan za šampanjec in 116-km kolesarsko parado z devetimi častnimi krogi po središču Pariza, kjer bodo pod Slavolokom zmage za novega kralja francoske pentlje okronali Gerainta Thomasa. Edino vprašanje je, kdo bo dobil zadnji šprint?

21. etapa Dirke po Franciji, z začetkom ob 16.15, prinaša piko na i tritedenskemu kolesarjenju, pri čemer pa tradicionalno na 116 km med Houillesom in Elizejskimi poljanami v Parizu ne bomo priče drugi drami kot pripravi za zaključni šprint. Do Pariza je prišlo bore malo pravih šprinterjev, najbrž se obeta repriza četrtkovega dvoboja med Francozoma Arnaudom Demarjem (Groupama-FDJ) in Christopherjem Laportom (Cofidis).

Za zmago bi se morala potegovati še Norvežana Alexander Kristoff (UAE Emirates) in Edvald Boasson Haagen (Dimension Data) ter Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) in Nemec John Defenkolb (Trek-Sagafredo). Nikoli pa se ne sme odpisati zelena majice Petra Sagana (Bora-Hansgrohe), ki bo šestič osvojil prestižno majico za najboljšega po točkah, s čimer bo izenačil rekord Nemca Erika Zabla. Na TV SLO 2/MMC-ju se bomo v prenos vključili ob 17. uri, v cilj pod Slavolokom zmage bi morala glavnina priti okoli 19. ure.

Počastitev najboljših na Touru

Kot nosilec rumene majice zmago na Touru potrjuje Geraint Thomas (Sky), drugo mesto Tom Dumoulin (Sunweb), tretje pa lanski zmagovalec Chris Froome (Sky). Tik za zmagovito trojico na skupno četrto mesto in najvišjo slovensko uvrstitev na največji kolesarski dirki na svetu se je zavihtel Primož Roglič (LottoNL-Jumbo), zmagovalec 19. etape in vztrajni napadalec v Pirenejih.

Na sklepni slovesnosti bosta izpostavljena še kralj gora Julian Alaphilippe (Quick-Step) in najboljši mladi kolesar dirke Pierre Latour (Ag2R La Mondiale). Nagrado za najbojevitejšega kolesarja bo prejel Irec Dan Martin (UAE Emirates). Najboljše moštvo francoske pentlje je postalo Movistar.

105. DIRKA PO FRANCIJI



SKUPNI VRSTNI RED

Po 20. etapi: 1. G. THOMAS VB 80:30:37 2. T. DUMOULIN NIZ +1:51 3. C. FROOME VB 2:24 4. P. ROGLIČ SLO 3:22 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 6:08 6. R. BARDET FRA 6:57 7. M. LANDA ŠPA 7:37 8. D. MARTIN IRS 9:05 9. I. ZAKARIN RUS 12:37 10. N. QUINTANA KOL 14:18 11. B. JUNGELS LUK 16:32 12. J. FUGLSANG DAN 19:16 13. P.-R. LATOUR FRA 22:13 14. A. VALVERDE ŠPA 27:26 15. E. BERNAL KOL 27:52 ... 102. K. KOREN SLO 3:16:24

Gorski cilji (pikčasta majica): 1. J. ALAPHILIPPE FRA 170 točk 2. W. BARGUIL FRA 91 3. R. MAJKA POL 76 4. G. THOMAS VB 74 5. T. DUMOULIN NIZ 63 ... 6. P. ROGLIČ SLO 56 Po točkah (zelena majica): 1. P. SAGAN SLK 467 2. A. KRISTOFF NOR 196 3. A. DEMARE FRA 183 ... 16. P. ROGLIČ SLO 71 Mladi kolesarji (bela majica): 1. P.-R. LATOUR FRA 80:52:50 2. E. BERNAL KOL +5:39 3. G. MARTIN FRA 22:05

