Tour: Ob odhodu iz Alp Roglič brani visoko 4. mesto

Za Nibalija usoden trak fotoaparata

20. julij 2018 ob 11:54,

zadnji poseg: 20. julij 2018 ob 15:20

Bourg d'Oisans,Valence - MMC RTV SLO

Po treh peklenskih dneh gorskih etap karavana kolesarjev na 105. Dirki po Franciji zapušča Alpe. Izpod vznožja Alpe d'Hueza se bo spustila v Grenoble in po dolini Rone vse do cilja v Valenceu. Priložnost za pobege ali zaključni šprint glavnine?

Zlasti v zadnjih dveh dneh so se karte premešale, z dvema zaporednima zmagama si je rumeno majico prilastil Geraint Thomas, ki ima pred moštvenim kolegom in kapetanom Skyja Chrisom Froomom že lepo prednost 1:39. Obe orožji dominantnega britanskega moštva najbolj ogroža Tom Dumoulin z zaostankom 1:50.

Favoriti naj bi nabirali moči za Pireneje

Ker si je ob včerajšnjem padcu četrtouvrščeni Vincenzo Nibali poškodoval hrbtno vretence, Italijan ne more nadaljevati Toura, kar pomeni, da mora Primož Roglič med prehodom iz Alp do Rone potrditi lastništvo 4. mesta v skupni razvrstitvi. Po treh napornih dneh se pričakuje, da bodo favoriti in kandidati za skupno razvrstitev bolj ali manj mirovali ter si nabirali moči za Pireneje, do koder jih čakajo tri prehodne etape in še dodatni dan počitka v ponedeljek.



Razgiban zaključek in malo šprinterjev

13. etapa štarta v Bourg d'Oisansu (716 m), vasi, kjer se je včeraj začel dramatični vzpon na Alpe d'Huez, zaključi pa se po 169,5 km v mestu Valence (153 m). Profil petkove etape je razgiban, a prava vzpona sta le dva nizkokategorna – po 30 km etape Cote de Brie (450m; 2,4 km: 6,9 %) in po dobrih 100 km sledi še Cote de Sainte-Eulalie (298 m; 1,5 km; 4,9 %).

A v zadnjih 50 km bo veliko manjših vzponov in krajših spustov, kar je voda na mlin kolesarjev, ki stavijo na enodnevne junaške pobege. Močan gorski osip med šprinterji zmanjšuje število pravih šprinterjev v karavani, kar pa ne pomeni, da si nekatera moštva ne bodo prizadevala, da bi prišlo do zaključnega šprinta glavnine.

Trak fotoaparata kriv za Nibalijev padec

Posnetek gledalca vzpona na Alpe d'Huez, ki je bil točno na kraju Nibalijeve nesreče, je razjasnil in pojasnil nesrečni dogodek 4 km pred ciljem, ravno ko je bil razplet etape na vrhuncu. Sprva se je zdelo, da ga je zakrivil policist na motorju, zaradi zožitvene ograje. Podrobno pregled posnetka Kolumbijca Diega Alvareza razkrije, da je bil Nibali žrtev preveč navdušenega navijača, ki je slikal, pri tem pa ni držal traku aparata, Siciljanec pa je s krmilom zapel trak in sledil je nenadni padec, pri katerem si je poškodoval hrbtno vretence. Vseeno se je Nibali pobral in nadaljeval v izrednem ritmu, pobral malo opešanega Rogliča in pred ciljem skoraj ujel vodilno peterico. Po pregledu v bolnišnici v Grenoblu je bilo jasno, da 33-letnik iz Messine ne sme nadaljevati dirkanja.

Te prometí algo bueno de Alpe d'Huez profe @jhonjaimeosorio , acá tienes la razón de la pérdida de tiempo de vinci pic.twitter.com/wYUrI73Qkc — Diego Alvarez (@diegoalvarez12) July 19, 2018

105. DIRKA PO FRANCIJI

SKUPNI VRSTNI RED, po 12. etapi:

1. G. THOMAS VB 49:24:43 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. V. NIBALI * ITA 2:37 5. P. ROGLIČ SLO 2:46 6. R. BARDET FRA 3:07 7. M. LANDA ŠPA 3:12 8. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:43 9. N. QUINTANA KOL 4:13 10. D. MARTIN IRS 5:11 11. J. FUGLSANG DAN 5:45 12. A. VALVERDE ŠPA 9:07 13. B. JUNGELS NIZ 9:09 14. I. ZAKARIN RUS 9:37 15. M. NIEVE ŠPA 15:28 ... 111. K. KOREN SLO 1:48:18 * - zaradi posledic padca ga ne bo na štartu petkove 13. etape.

To. G.