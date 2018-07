Tour v nasprotju z Wimbledonom bolj prilagodljiv

Jutranja športna zgodba na Valu 202

18. julij 2018 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tradicionalna julijska ponudba na športnem področju se je trenutno dokončno ustavila le pri enem galaktičnem dogodku. Že 105. kolesarska Dirka Po Franciji je v deželi svetovnih nogometnih prvakov le stopila iz sence dogodkov v Rusiji in zdaj narekuje svoj tempo.

Tako bo še do zadnje julijske sobote v tem letu. Že nazadnje, ko smo v tem uglednem radijskem času nazadnje govorili o kolesarskem športu, sem omenil, da je svetovno nogometno prvenstvo enostavno športni dogodek, ki se mu morajo prilagoditi tudi tradicionalni julijski dogodki, ki nas spremljajo iz leta v leto.

Prav francoski kolesarski krog je v druščini teniškega Wimbledona ali motociklistične dirke na Sachsenringu v Nemčiji to znal narediti najbolje. Motociklistom na Saškem, kjer se organizatorji ukvarjajo s številnimi denarnimi težavami, že prvotni program svetovnega prvenstva namenja čas, ki se ni 'kregal' z nogometnimi urami v Rusiji.

In to čeprav so Rusi uro pred nami v srednji Evropi. Wimbledon je zagovornik tradicije in razumljivo ni spreminjal prav ničesar. In prav zanimivo je bilo v enem izmed popoldnevov na tribunah All England Cluba spremljati sira Bobbyja Charltona, kako je hlastal po nogometnem dogajanju v Rusiji in ga beli šport ravno v tistem trenutku ni najbolj zanimal. Sploh ker je ravno tedaj igrala njegova Anglija.

Francozi zadeli žebljico na glavico

Na francoskem kolesarskem klobčiču, ki se zdaj odvija v Alpah, pa so se znali v celoti prilagoditi dogodkom na ruskih nogometnih igriščih. Etapi ob koncu tedna, tudi znameniti del severnega pekla so končali. še preden se je zares začelo na tekmah za 3. mesto in za naslov prvaka, kjer so bili ves čas v vlogi glavnih favoritov prav fantje iz galske dežele. Volk je bil sit in koza cela, čeprav so kolesarski verniki prepričani, da bi bilo ob progi tudi v času nogometa toliko ljudi, kot so jih vajeni na etapah Dirke Po Franciji. Ampak s tem so organizatorji le potrdili svojo veličino. Za nameček so že ob predstavitvi letošnjega Toura skupaj z mednarodno kolesarsko zvezo sprejeli odločitev, da se bo vse skupaj dogajalo teden dni pozneje kot običajno. Francozi so zadeli žebljico na glavico, in v tem tednu, ko nogometa v Rusiji ni več, so tu etape v Alpah. Naslednji teden pa bo prinesel dokončen razplet v Pirenejih.

Roglič naj bi imel proste roke

Po desetih etapah je pogled na vrh razpredelnice zagotovo presenetljiv. Da bo tudi po prvih petih alpskih vzponih na vrhu specialist za enodnevne dirke, olimpijski prvak Greg van Avermaet, najbrž ni pričakoval nihče - razen njega in njegovega moštva z odhajajočim pokroviteljem BMC-jem. Navdušeni smo nad prikazanim Lotta Jumba in Primoža Rogliča, ki pa je še vedno v službi svojega kapetana Stevena Kruijsvika. Po nekaterih informacijah blizu nizozemske vrste naj bi Roglič prav danes imel povsem proste roke. In to čeprav zakonitosti kolesarskega športa tega ne omogočajo. Če sem strog, niti ne dovoljujejo. Z desetim izhodiščem pred drugim delom Toura pa Kisovčan močno ogroža najboljšo slovensko uvrstitev doslej, ki jo skupaj držita Tadej Valjavec in Jani Brajkovič.



Predstava kolesark porinjena v ozadje

Žal je za slovenski športni prostor povsem brez odmeva minila tudi včerajšnja predstava najboljših kolesark v Alpah. Ženska karavana je tja prispela po desetdnevni etapni dirki v Italiji, znova zelo oslabljena zasedba BTCja Cityja Ljubljane pa je opozorila nase. In to brez najboljše hribolazke Hanne Nilsson in na čelu z Uršo Pintar. Še posebej pa veselijo predstave novinke na najvišji sceni ženskega kolesarskega športa Urške Žigart.

VIDEO Športna zgodba

Dare Rupar, Val 202