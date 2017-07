Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Leta 2011 je bil na Col du Galibierju tudi cilj etape, takrat se je zmage veselil Andy Schleck. Foto: EPA

Tour: V skupini za ubežnikoma tudi Roglič, Kittel odsopil

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

19. julij 2017 ob 11:15,

zadnji poseg: 19. julij 2017 ob 15:09

Pariz - MMC RTV SLO

Na Dirki po Franciji je danes ena od ključnih etap, karavano čakajo kar štirje vzponi, med drugim tudi na Col du Galibier.

Dani Navarro in Thomas De Gendt sta bila sama v begu do spusta z vrha Col de la Crox Ferja. Sledila je skupina 22 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Primož Roglič. Sredi vzpona na Col de la Croix Fer je iz glavnine pobegnil Alberto Contador in ujel skupino pred seboj. Na vrhu vzpona so imeli ubežniki pred glavnino z rumeno majico dobre tri minute naskoka. De Gendta in Navarra so zasledovalci ujeli 89 km pred ciljem.

Sredi etape je odstopil Marcel Kittel, ki je padel po 20 kilometrih etape. Nemec je pred odstop nosil zeleno majico za najboljšega po razvrstitvi v točkah, ki je zdaj v lasti Michaela Matthewsa. Sredi drugega tedna se je zdelo, da je zelena majica že Kittlova. Letos je na Touru dobil kar pet etap. Ob tem je bila tudi trasa pisana na kožo, saj je skupaj kar deset ravninskih etapo in lepa priložnost za odličnega sprinterja, da prvič v karieri osvoji to majic. Ob tem je bil še diskvalificiran Peter Sagan, ki je petkrat zapored v Pariz prišel z zeleno majico.

Kaj čaka kolesarje?

Dolžina etape je 183 kilometrov. Kolesarji bodo mejo dveh kilometrov nadmorske višine prvič premagali v prvi polovici etape, ko jih čaka vzpon na Col de la Croix Fer (2067 m). V zadnji četrtini jih čaka vzpon na Col du Galibier (2642 m), kamor se kolesarji vračajo prvič po šestih letih. Do cilja nato sledi še 28 km dolg spust do Serre Chevalierja (1403 m).

Prenos etape lahko od 14.30 naprej spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.



Etapa bi znala premešati vrh skupne lestvice, saj vodilnega Chrisa Frooma in četrtega Rigoberta Urana loči vsega 29 sekund.

Skupni vrstni red po 16. etapi: 1. C. FROOME VB 68:18:36 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:23 4. R. URAN KOL 0:29 5. M. LANDA ŠPA 1:17 6. S. YATES VB 2:02 7. D. MARTIN IRS 2:03 8. L. MEINTJES JAR 6:00 9. D. CARUSO ITA 6:05 10. N. QUINTANA KOL 6:16 ... 37. P. ROGLIČ SLO 1:14:19 39. J. BRAJKOVIČ SLO 1:16:40 147. G. BOLE SLO 2:51:56 165. B. BOŽIČ SLO 3:14:24

S. J.