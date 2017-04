Tragičen konec burne življenjske zgodbe zvezdnika ameriškega nogometa

Veljal je za enega največjih talentov

19. april 2017 ob 21:45

Boston - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji igralec ameriškega nogometa NFL Aaron Hernandez je v zaporu, kjer je prestajal dosmrtno kazen zaradi umora, storil samomor.

Ameriški mediji navajajo izjavo zapora v Massachusettsu, od koder so sporočili, da se je 27-letni Hernandez "obesil, pri čemer si je pomagal z rjuho, ki jo je zavezal na okno svoje zaporne celice".

V Connecticutu rojenega športnika so New England Patriotsi leta 2010 najeli z Univerze Florida kot enega najperspektivnejših igralcev ameriškega nogometa.

Čeprav je slovel po svoji burni preteklosti, med drugim so mu zaradi zlorabe prepovedanih poživil prepovedali igrati že v mladih letih, ko je bil suspendiran med igranjem na kolidžu, je bil med boljšimi igralci lige.

Klub se mu je nemudoma odrekel

Nato pa so ga junija 2013 aretirali in obtožili umora 27-letnega Odina Lloyda, ki je bil fant od sestre njegove zaročenke Shayane Jenkins.

Vodstvo New England Patriots je Hernandeza nemudoma odpustilo, čeprav je z njimi leto dni predtem podpisal petletno pogodbo v znesku 40 milijonov dolarjev. Poleg tega je klub iz svoje trgovine s športnimi artikli umaknil vse Hernandezove drese.

Tožilstvo prepričalo poroto

Porota ameriške zvezne države Massachusetts je nato po sojenju aprila 2015 odločila, da je kriv naklepnega umora, obsodila ga je na dosmrtno ječo brez možnosti pogojnega izpusta.

Porota je sprejela teorijo tožilcev, da je Hernandez 17. junija leta 2013 skupaj s prijateljema Ernestom Wallaceom in Carlosom Ortizom izstrelil šest nabojev v Lloyda. Tožilci so glede na odločitev porote predstavili prepričljiv primer. Pokazali so video z nadzorne kamere Hernandezove graščine, na katerem ima nogometaš v rokah pištolo le deset minut po umoru Lloyda. Na posnetku so tudi Hernandez in druga dva obtoženca, kako kmalu po umoru popivajo v graščini.

Truplo je policija odkrila poldrugi kilometer stran in v žepu pokojnega odkrila ključ od avtomobila, ki ga je najel Hernandez. Izjave prič in podatki s prenosnih telefonov so pokazali, da je bila četverica pred umorom skupaj v nočnem klubu, med Lloydom in nogometašem pa naj bi izbruhnil prepir.

Po obsodbi je Hernandezov odvetnik James Sultan celo priznal, da je bil nogometaš v času umora na kraju dogodka, vendar pa naj bi Lloyda umorila Wallace ter Ortiz, Hernandez pa naj bi bil prestrašen in si ni upal prijaviti zločina, vendar je obsodba obveljala.

Za dvojni umor ni bil kriv

To pa ni bil edini zločin, ki so ga očitali športniku. Policija je namreč ugibala, da je bil Lloyd ubit, ker je preveč vedel o strelskem napadu iz avtomobila leta 2012 v Bostonu, v katerem je bil Hernandez obtožen umora dveh moških - Daniela de Abreuja in Safira Furtada.

Tožilstvo mu je očitalo, da je pobesnel, ker sta mu v nočnem klubu po nesreči polila pijačo, sojenje se je začelo januarja letos in končalo prejšnji teden, ko je bil 14. aprila oproščen.

Pet dni pozneje je storil samomor.

T. H.