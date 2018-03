Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Na Dirki po Flandriji je lani zmagal Philippe Gilbert, potem ko je zadnjih 55 kilometrov prevozil sam. Foto: EPA Dodaj v

Tratniku klasika Volta Limburg; v nedeljo Flandrija

Jutri tudi Velika nagrada Adrie Mobila

31. marec 2018 ob 17:35

Maastricht - MMC RTV SLO

Jan Tratnik je zmagovalec enodnevne kolesarske dirke evropske serije Volta Limburg Classic. Tratnik je na kockah v Eijsdenu po 197,5 km zlomil soubežnike s pospeševanjem.

Nekdanji evropski prvak, zdaj član poljske ekipe CCC Sprandi Polkowice, je do svoje šeste zmage med profesionalci in druge letošnje prišel po tem, ko je bil med ubežniki zadnjih 47 kilometrov, na koncu pa je s pravo taktiko zlomil tekmece. Pred ciljno črto je imel tolikšno prednost, da je lahko mirno dvignil roke v znak v zmagoslavja.

Drugi je bil Italijan Marco Tizza, tretji pa Belgijec Jimmy Janssens.

28-letni Idrijčan je v odlični formi, prejšnjo nedeljo je na dirki Settimana Internazionale Coppi e Bartali dobil kronometer, kar je bila njegova prva zmaga v sezoni.

Štirje Slovenci na Dirki po Flandriji

V nedeljo bo kolesarska elita dirkala na znameniti 102. Dirki po Flandriji, ki bo z 267 kilometri najdaljša v zadnjih 17 letih. Na štartni listi so štirje Slovenci: Borut Božič, Kristijan Koren in Luka Pibernik iz ekipe Bahrain-Merida in Luka Mezgec iz ekipe Mitchelton-Scott.

Lani je zmagal Philippe Gilbert, ki bo dirkal tudi letos in ob Petru Saganu in Gregu Van Avermaetu spada v ožji krog favoritov. Vzponov spet ne bo manjkalo, Kwaremont bo treba premagati trikrat, Paterberg, kjer naklon doseže 13 odstotkov, pa dvakrat.

Jutri tudi VN Adrie Mobila

Na veliko nedeljo bo pestro tudi v Sloveniji, saj bo v Novem mestu potekala 4. mednarodna dirka za Veliko nagrado Adrie Mobila. 175 kolesarjev iz 25 ekip (in 23 držav) čaka 184 km dolga dirka. Ciljni prostor bo na Seidlovi cesti v bližini dvorane Marof. V ekipi Adrie Mobila bo tudi Jani Brajkovič, ki je saniral poškodbo.

T. O.