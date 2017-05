Trdoživi Selby med velikane snukerja

Zaostajal že s 4:10

2. maj 2017 ob 00:02

Sheffield - MMC RTV SLO

Mark Selby je postal šele peti igralec snukerja v moderni dobi, ki je ubranil naslov svetovnega prvaka. Ob 40. obletnici turnirja v Sheffieldu je ugnal Johna Higginsa z 18:15.

Pred tem je naslov uspelo ubraniti le Rayu Reardonu, Stevu Davisu, Stephenu Hendryju in Ronnieju O'Sullivanu.

Higgins je že vodil z 10:4

Čeprav je Higgins s štirimi naslovi bolj izkušen, je bil pred finalom brez dvoma nesporni favorit Selby, ki je že dve sezoni neprestanoma in z naskokom številka ena svetovnega snukerja. A finale se ni začel po njegovih željah. V nedeljo je sicer povedel z 2:1, a nadaljevanje je šlo po notah 41-letnega Higginsa, ki je popoldanski del dobil s 6:2, v večernem pa že povedel z 10:4.

Vračati se je začel še uvodni večer

A trdoživi Selby se ni predal. Podobno je bilo že leta 2014, ko je prvič stopil na svetovni prestol. Takrat je proti Ronnieju O'Sullivanu zaostajal za pet iger, a je z dobro končnico uvodnega dne zaostanek stopil na znosnih 10:7. Enak scenarij je bil tudi tokrat, saj je dobil zadnje tri nedeljske igre, znižal na 10:7 in odlično formo prenesel tudi na ponedeljek, drugi dan finala.

Odločilni delni niz 12:2

Dobil je ogromno izenačenih iger, v katerih Higgins ni znal zbrati visokih nizov, Selby pa je zagrabil vsako priložnost in tako naredil neverjetni delni niz 12:2, s katerim je povedel 16:12.

Škot dobil tri zaporedne igre

Dvoboj je bil videti odločen, a zdaj je bil Higgins na vrsti, da se skuša vrniti v igro. Nanizal je tri zaporedne igre, s katerim je zaostanek stopil le na igro razlike (16:15). Posebno dramatična je bila 31. igra, v kateri je Selby že potopil pet rdečih in črnih krogel, a se konzervativno ustavil pri 47 točkah in igral obrambni udarec. V nadaljevanju igre ga je iz tira vrgel še sodnik Jan Verhaas, ki je dosodil, da se ni dotaknil črne krogle, ko bi se moral. Odločitev je bila res tesna, saj niti počasni posnetek ni znal jasno pokazati, kaj se je zgodilo v resnici, Nizozemec pa je ostal pri svoji prvotni odločitvi. Higgins je pograbil priložnost in dobil izjemno napeto igro.

Hitro se je resetiral

A Selby je spet dokazal, kako neverjetno hitro se zna pomiriti in pozabiti na pretekle neprijetne trenutke, saj je v naslednji igri nanizal 131 točk, nato pa zmago potrdil še v 33. igri.

Dovolj časa, da ulovi tudi Hendryja

Isti finale se je igral že pred desetletjem, ko je bil boljši (takrat favorizirani) Higgins z 18:13. Škot ostaja pri štirih naslovih, Selby pa ima zdaj že tri (v štirih sezonah). Glede na njegovo igro in starost 33 let ima pred seboj še dovolj časa, da se približa celo Stephenu Hendryju, ki kraljuje s sedmimi naslovi iz 90. let.

S. J.