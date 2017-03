Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Antoine Griezmann in Diego Simeone na torkovem treningu Atletica. Foto: Reuters Radamel Falcao (levo) bo glavna nevarnost za vrata Manchester Cityja. Foto: Reuters Sorodne novice Atletico iz Leverkusna s prednostjo dveh zadetkov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trener Bayerja Korkut: Videli smo, kaj se lahko zgodi v nogometu

Zabaleta: Velika napaka bi bila, če bi se samo branili

14. marec 2017 ob 20:41

Madrid/Monte Carlo - MMC RTV SLO

Atletico Madrid in Manchester City bosta v sredo z lepo prednostjo začela povratni tekmi osmine finala Lige prvakov proti Bayerju oziroma Monacu. Še posebej Atletico, ki bo igral doma.

Na prvem srečanju v Leverkusnu je bilo 4:2 za Madridčane, ki naskakujejo četrti zaporedni četrtfinale. Njihovo glavno orožje v zadnjem času je Antoine Griezmann, ki je po novembrski in decembrski strelski suši na zadnjih sedmih tekmah dosegel šest zadetkov, v soboto je v 84. minuti odločil tudi v Granadi (0:1). Pri Atleticu naj bi po poročanju španskih medijev ostal tudi prihodnjo sezono.

Zaradi kartonov bosta manjkala Gabi in Filipe Luis, Tiago Mendes in Augusto Fernandez pa sta poškodovana. Na treninge se je po poškodbi glave vrnil Fernando Torres.

Bayer je prejšnji teden dobil novega trenerja Tayfuna Korkuta, ki je zamenjal Rogerja Schmidta. "V Madridu ne bomo izgubili. Borili se bomo do konca, vemo, kakšen izid moramo doseči za četrtfinale. Na tekmi Barcelona - PSG smo videli, kaj se lahko zgodi v nogometu," je optimističen Korkut.

Poškodovana sta branilca Jonathan Tah in Omer Toprak, ki je v petek na tekmi proti Werderju v 96. minuti zapravil 11-metrovko za zmago (1:1). Ima težave z gležnjem. Kaznovan je Benjamin Henrichs, 17-letni Kai Havertz pa bo gostovanje izpustil zaradi šolskih obveznosti.

Falcao glavni up Monaca

Manchester City bo v Monte Carlu branil prednost s 5:3 s prvega srečanja. Francozi bodo svoje upe na preobrat polagali predvsem v dvakratnega strelca na Etihadu Radamela Falcaa, ki je v francoskem prvenstvu v tej sezoni dosegel 16 golov, v Ligi prvakov pa šest. V obrambi bo manjkal Kamil Glik, ki ga bo zamenjal Jemerson.

Tudi City naj bi igral napadalno in ne le čuval prednosti. "Tako smo igrali do zdaj in mislim, da bi bila velika napaka, če bi se samo branili," meni Pablo Zabaleta. Vratar Willy Caballero je podobnega mnenja, a dodaja: "Najpomembneje je, da bomo v obrambi igrali bolje kot na prvi tekmi."



Osmina finala, povratni tekmi

Sreda ob 20.45:

MONACO - MANCHESTER CITY 3:5



ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 4:2

(Oblak; Kampl)



V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

M. R.