Trentin najhitrejši v ciljnem sprintu; Froome še naprej vodi

Slovenski kolesarji niso bili v ospredju

22. avgust 2017 ob 18:35

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Italijani se že drugi dan zapored veselijo etapne zmage na 72. Dirki po Španiji. Po Vincenzu Nibaliju, ki je slavil včeraj, je današnjo četrto etapo osvojil Matteo Trentin. Skupno še naprej vodi Chris Froome. V ciljnem sprintu 198 kilometrov dolge preizkušnje med Escaldesom in Tarragono je kolesar Quick-Stepa ugnal Španca Juana Joseja Lobata in Belgijca Toma van Asbrioecka. 28-letni Italijan je dobil svojo prvo etapo na Iberskem polotoku, slast etapne zmage pa je že okusil na Giru in Touru.

Etapo je zaznamovala visoka temperatura okrog 37 stopinj Celzija, pa tudi peterica ubežnikov, ki si je prikolesarila že lepo prednost, pred ciljem pa je glavnina polovila vse in po pričakovanjih je odločal sprint. Velja omeniti tudi zmagovalca dirke po Sloveniji Poljaka Rafala Majko, ki je tako kot Španec Alberto Contador, ta zadnjič nastopa na tej dirki, bržkone preveč v primerjavi s Chrisom Froomom izgubil že v ponedeljek na prvi gorski etapi s ciljem v Andori, da bi lahko računal na skupno zmago. Danes so ga mučile zdravstvene težave in je komaj prišel do cilja.



Današnja ravninska etapa ni prinesla spremembe na vrhu letošnje španske kolesarske pentlje. Štirikratni zmagovalec Toura Froome je prišel v cilj v času zmagovalca in obdržal dve sekundi prednosti pred Špancem Davidom De la Cruzom in Ircem Nicolasom Rochom.



Slovencev Jana Polanca, Mateja Mohoriča (oba Emirates) in Domna Novaka (Bahrain Merida) ni bilo v ospredju. Prva dva sta ciljno črto prepeljala v času zmagovalca na 79. in 84. mestu, Novak pa je bil 177. s 4:15 minute zamude. Skupno je od Slovencev najboljši Polanc, ki je s 3:10 minute zaostanka 30. Zanimiv razplet se obeta na naslednji, 158 km dolgi etapi od Benicassima do Alocissebre, ki je zelo razgibana, cilj pa neposredno po kratkem, a zelo strmem vzponu.

72. DIRKA PO ŠPANIJI

4. ETAPA

Escaldes Engordany-Tarragona, 198,2 km: 1. M. TRENTIN ITA 4:43:57 2. J. LOBATO ŠPA 3. T. VAN ASBROECK BEL vsi 4. E. THEUNS BEL 5. J. DEBUSSCHERE BEL 6. S. MODOLO ITA 7. L. MANZIN FRA 8. S. ANDERSEN DAN isti 9. Y. REGUIGUI ALŽ 10. J. BOL NIZ ... 79. J. POLANC SLO čas 84. M. MOHORIČ SLO 177. D. NOVAK SLO 4:15

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. C. FROOME VB 8:53:44 2. D. DE LA CRUZ ŠPA +0:02 3. N. ROCHE IRS isti 4. T. VAN GARDEREN ZDA čas 5. V. NIBALI ITA 0:10 6. E. CHAVES KOL 0:11 7. F. ARU ITA 0:38 8. A. YATES AVS 0:39 9. R. BARDET FRA 0:48 10. D. POZZOVIVO ITA 0:48 ... 30. J. POLANC SLO 3:10 79. M. MOHORIČ SLO 15:37 164. D. NOVAK SLO 26:38

D. S.