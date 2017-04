Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji ACH-ja so bili najboljši po rednem delu DP-ja in so si zagotovili za končnico zagotovili prednost domačega igrišča. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tretja tekma finala DP-ja: ACH Volley - Calcit Volleyball

Calcit prvo tekmo v Tivoliju dobil s 3:1

20. april 2017 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani je na sporedu tretja tekma finala državnega prvenstva za odbojkarje. Izid v zmagah je med ACH Volleyjem in Calcit Volleyballom izenačen na 1:1.

ACH Volley je na papirju favorit finala, vendar pa so Kamničani letos Ljubljančane že ugnali v finalu pokala, z zmago pa so odprli tudi finalno serijo prvenstva, ko so bili s 3:1 boljši v gosteh. Na prvi tekmi je ACH napravil številne napake, a že na drugi strnil svoje vrste.

Drugo tekmo – dvoboj je trajal le uro in pol, so zanesljivo dobili s 3:0. Pred polno kamniško dvorano so odlično igrali v prvem nizu, tudi v naslednjih dveh pa so nadzorovali potek dvoboja in izenačili serijo na 1:1.

Tretja tekma, četrtek ob 18.00:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEYBALL 1:1

-:- (-, -, -)

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

T. J.