Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret je v sijajni formi. Foto: BoBo VIDEO Garnbretova ostaja nepora... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tretja zmaga Garnbretove v letošnji sezoni

Markovičeva na osmem mestu

29. julij 2017 ob 21:22

Briancon - MMC RTV SLO/STA

Janja Garnbret je zmagala na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu. V finalu je drugo mesto zasedla Belgijka Anak Verhoeven, tretje mesto pa Japonka Jain Kim.

Za Garnbretovo je to tretja zmaga v tej disciplini v sezoni po švicarskem Villarsu in Chamonixu pred 14 dnevi. V Brianconu je v finalu nastopila še Mina Markovič, ki pa je po napaki sredi stene na koncu pristala na osmem mestu.

Nobena plezalka ni prišla do vrha

Prav na vrh smeri sicer ni prišla nobena, je pa Garnbretova priplezala do višine 39+. Za en oprimek je premagala Verhoevnovo, Korejka je prišla do 36+.

Tekmo je oviral tudi močan dež, zaradi česar se je začela s polurno zamudo, a najboljše plezalke in plezalci kljub nekoliko bolj spolzki podlagi niso imeli večjih težav.

Najboljša slovenska plezalka te sezone je tako na tekmah svetovnega pokala še enkrat potrdila premoč, potem ko je na evropskem prvenstvu v italijanskem Campitellu ostala na četrtem mestu, pred Brianconom pa je bila še v Vroclavu na svetovnih igrah neolimpijskih športov in tudi tam končala na zmagovalnem odru z drugim mestom.

Desgranges razveselil navijače

V moški konkurenci v finalu ni bilo slovenskih predstavnikov, Domen Škofic je v petkovem polfinalu z devetim mestom le za eno mesto zgrešil današnji odločilni boj. Za navdušenje domačih navijačev je poskrbel Romain Desgranges, najboljši že v polfinalu, za domačinom sta ostala Kanadčan Sean McColl in Italijan Stefano Ghisolfi.

Svetovni pokal se bo nadaljeval z balvansko preizkušnjo čez tri tedne v Münchnu, v težavnosti pa se bodo plezalci spet merili v italijanskem Arcu zadnji avgustovski konec tedna.

A. G.