Tretja zmaga Trentina: Vuelta za nas ni končana, imamo še večje cilje

Froome ostaja v rdečem

1. september 2017 ob 18:09

Sevilla - MMC RTV SLO, STA

Italijanski kolesar Matteo Trentin je zmagovalec 13. etape dirke po Španiji. Po 195,1 kilometra med Coinom in Tomaresom je član ekipe Quick Step-Floors dobil sprint glavnine in slavil svojo tretjo etapno zmago na letošnji Vuelti.

Drugo mesto v etapi je osvojil Italijan Gianni Moscon, tretje pa Danec Soren Kragh Andersen.

V begu so bili štirje kolesarji, med njimi tokrat ni bilo Slovenca. Najdlje je vztrajal Italijan Alessandro De Marchi, ki je šel v zadnjih deset kilometrov s prednostjo pol minute. Ekipe s sprinterskimi ambicijami so nato postavile svoje vlake, hitri kolesarji so navili ritem in Italijana ujeli sedem kilometrov pred ciljno črto.

Zadnji trije kilometri so bili zaviti in nekaj sto metrov je šlo tudi navzgor. V zaključku je glavnina razpadla in med nekaj kolesarji, ki so zaostali, so bili tudi trije iz prve deseterice - Španec David De la Cruz, Kolumbijec Miguel Angel Lopez in Rus Ilnur Zakarin.

"Ne, etapa mi ni najbolj ustrezala. Na papirju ni bila videti tako težka. Odločili smo se, da gremo na vse ali nič, z vso ekipo, z izjemo de la Cruza seveda. Fantje so bili izjemni. Vsi so opravili svoje delo. S takšno ekipo preprosto moraš dokončati delo. Neverjetno je zmagati tri etape. Na dirko sem prišel zelo samozavesten, a nisem pričakoval česa takega. Toda Vuelta za nas še ni končana, imamo še večje cilje," je na cilju razložil Trentin.

Mohorič 30.

Prvi Slovenec na cilju je bil na 30. mestu Matej Mohorič (UAE Emirates), zaostal je 15 sekund. Jan Polanc (UAE Emirates) je končal na 53. mestu z minuto in 28 sekundami zaostanka. Domen Novak (Bahrain-Merida) je bil 153., 6:02 minute počasnejši od Trentina. Skupno je Polanc 26., Mohorič 42., Novak pa 97.

Chris Froome v skupnem seštevku še naprej vodi, pred drugouvrščenim Italijanom Vincenzom Nibalijem ima 59 sekund prednosti, pred tretjuvrščenim Kolumbijcem Estebanom Chavesom pa 2:23 minute.