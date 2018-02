Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Sidney Crosby in soigralci stopnjujejo formo, Anže Kopitar pa upa, da bodo Kralji še ujeli vozovnico za končnico. Foto: Reuters Zach-Aston Reese je v torek proti Ottawi dosegel prva gola v Ligi NHL, dobro formo pa je potrdil tudi proti Kraljem. Foto: Reuters Dodaj v

Tretji zaporedni poraz Kraljev - prvaki do zmage v zadnji tretjini

Islandersi dobili mestni derbi v New Yorku

16. februar 2018 ob 04:03

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so se veselili že desete zaporedne zmage na domačem ledu. V zadnji tretjini so strli Los Angeles Kingse (3:1).

Ekipa iz Kalifornije je izgubila tretjič zapored in končnica je vse bolj oddaljena. Po zelo dobrem začetku so Kralji popustili.

V 27. minuti je gostitelje v vodstvo popeljal Ryan Reaves, a veselje na tribunah ni trajalo dolgo. Ian Cole je moral na kazensko klop zaradi igranja z visoko palico, Dion Phaneuf pa je že po desetih sekundah unovčil prednost igralca več. Vodstvo Ottawe se je z Los Angelesom v torek dogovorilo za menjavo igralcev. Phaneuf in Nate Thompson sta okrepila Kingse, Marian Gaborik in Nick Shore pa sta odšla k Senatorjem.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji tretjini, ko je Zach-Aston Reese v 46. minuti povišal na 2:1 ob prednosti igralca več. Spremenil je smer ploščka pred vrati po močnem strelu Krisa Letanga. Dustin Brown je sedel na kazenski klopi, ker je poslal plošček čez ogrado. V zadnji minuti je Jonathan Quick zapustil vrata in 25 sekund pred koncem je usodo gostov zapečatil Jevgenij Malkin, ki je iz bližine zadel prazno mrežo.

Razmerje v strelih na vrata je bilo 39:35, Matt Murray je na 100. tekmi v Ligi NHL zbral 34 obramb. Pingvini stopnjujejo formo pred začetkom končnice, kjer bodo lovili tretji zaporedni Stanleyjev pokal.

Anže Kopitar je za ekipo Los Angelesa odigral dobrih 23 minut in sprožil pet strelov na gol. Iz Pensilvanije se Kingsi zdaj selijo v zvezno državo New York, kjer jih v noči na nedeljo čaka obračun z Buffalom.

Halak zaklenil vrata na mestnem derbiju

V veliki krizi so New York Rangersi, ki so izgubili mestni derbi z Islandersi z 0:3. Junak pri gostiteljih je bil vratar Jaroslav Halak, ki je zbral kar 50 obramb. Zadeli so Josh Bailey v 5. minuti ob prednosti igralca več, Jordan Eberle v 36. minuti in Thomas Hickey v 44. minuti.

Tekme 15. februarja:

PITTSBURGH - LOS ANGELES 3:1

Reaves 27., Aston Reese 46., Malkin 60.; Phaneuf 28.



NEW JERSEY - CAROLINA 5:2

NY ISLANDERS - NY RANGERS 3:0



OTTAWA - BUFFALO * 3:2

* - podaljšek

TAMPA BAY - DETROIT 4:1



NASHVILLE - CALGARY 3:4

MINNESOTA - WASHINGTON 2:5

CHICAGO - ANAHEIM 2:3

ARIZONA - MONTREAL 5:2

VEGAS - EDMONTON 4:1

SAN JOSE - VANCOUVER 4:1

Tekme 16. februarja:

COLUMBUS - PHILADELPHIA

CAROLINA - NY ISLANDERS

WINNIPEG - COLORADO

DALLAS - ST. LOUIS

Vzhodna konferenca: TAMPA BAY LIGHTNING 58 39 16 3 81 BOSTON BRUINS 55 35 12 8 78 TORONTO MAPLE LEAFS 59 35 19 5 75 WASHINGTON CAPITALS 57 33 17 7 73 PITTSBURGH PENGUINS 59 33 22 4 70 PHILADELPHIA FLYERS 57 28 19 10 66 NEW JERSEY DEVILS 57 29 20 8 66 CAROLINA HURRICANES 58 27 22 9 63 -------------------------------------- COLUMBUS BLUE JACKETS 57 29 24 4 62 NEW YORK ISLANDERS 59 28 25 6 62 NEW YORK RANGERS 58 27 26 5 59 FLORIDA PANTHERS 54 25 23 6 56 DETROIT RED WINGS 56 23 24 9 55 MONTREAL CANADIENS 57 22 28 7 51 OTTAWA SENATORS 56 20 27 9 49 BUFFALO SABRES 58 17 30 11 45 Zahodna konferenca: VEGAS GOLDEN KNIGHTS 57 38 15 4 80 NASHVILLE PREDATORS 56 34 13 9 77 WINNIPEG JETS 57 33 15 9 75 ST. LOUIS BLUES 59 34 21 4 72 DALLAS STARS 57 33 20 4 70 SAN JOSE SHARKS 58 31 19 8 70 MINNESOTA WILD 57 31 20 6 68 CALGARY FLAMES 58 30 20 8 68 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 59 28 20 11 67 COLORADO AVALANCHE 56 31 21 4 66 LOS ANGELES KINGS 57 30 22 5 65 CHICAGO BLACKHAWKS 58 24 26 8 56 EDMONTON OILERS 56 23 29 4 50 VANCOUVER CANUCKS 58 22 30 6 50 ARIZONA COYOTES 58 16 32 10 42

