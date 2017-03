Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Odbojkarice Nove KBM Branika so osvojile novo lovoriko. Foto: BoBo VIDEO V finalu moškega pokala A... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tretjič zapored pokal v rokah mariborskih odbojkaric

V moškem finalu Calcit in ACH

18. marec 2017 ob 23:18

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so v finalni tekmi zaključnega turnirja pokala Slovenije v Kranju premagale Calcit Volleyball s 3:2 (21, -21, 23, -27, 7).

Za Mariborčanke je bil to že šestnajsti pokalni naslov, tretji zaporedoma, Ljubljančanke so ostale pri dveh. Na zadnjih sedmih finalnih tekmah pokalnega tekmovanja so se odbojkarice Nove KBM Branika in Calcita srečale šestkrat, dvakrat so bile boljše calcitovke, štirikrat pa bankirke, ki so dobile tudi lanski finalni obračun. Tudi v letošnji sezoni so več uspeha imele mariborske odbojkarice, saj so dobile vse štiri medsebojne dvoboje, po več kot dveh urah in pol pa so se veselile še pete, do zdaj najpomembnejše zmage.

Na začetku četrtega niza sta se ekipi menjavali v vodstvu, na servis Marine Kaučič in po napaki Slavine Koleve pa so do prve večje prednosti (10:7) prišle Mariborčanke, ki so s svojimi servisi povzročale težave sprejemalkam Calcita. Iza Mlakar je svoji ekipi priborila tudi prednost štirih točk (13:9), takšna je bila tudi razlika ob drugem tehničnem odmoru. Ljubljančanke so se jim z novim blokom, tokrat Ilke Van de Vyver, približale na točko zaostanka (16:17), v še eni napeti končnici pa je Koleva izid na 20. točki izenačila, nato pa so po napaki Sobočanove Ljubljančanke izkoristile tretjo zaključno žogo za izenačenje v nizih. Mariborčanke so pred tem zapravile dve za končno zmago.

Po skoraj dveh urah in pol igre so v tie-breaku Ljubljančanke povedle s 3:1, toda na servis Sare Najdič so Mariborčanke dosegle kar devet zaporednih točk, visoke prednosti pa niso več izpustile iz rok. Tekma se je končala z lastno napako ljubljanskih odbojkaric.

V nedeljo bo v Kranju, ob 20.30, na sporedu še moška finalna tekma pokala Slovenije, v kateri se bosta pomerila branilec pokalnega naslova Calcit Volleyball in aktualni državni prvak ACH Volley.

Pokal Slovenije (Ž), sklepni turnir, finale:

NOVA KBM BRANIK - Calcit Volleyball

3:2 (21, -21, 23, -27, 7)

Mlakar 34, Planinšec 17, Sobočan 15, Kaučič 8, Blagne 4, Najdič 4, Pintar 1, Koskelo; Koleva 22, Kostić 22, Grudina 17, Blažič 7, Mihevc 4, Van de Vyver 3, Igličar 1.

Pokal slovenije (M), polfinale:

ACH VOLLEY - Krka

3:0 (18, 27, 20)



CALCIT VOLLEYBALL - Triglav

3:1 (-25, 17, 18, 20)

Finale bo v nedeljo ob 20.30. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

