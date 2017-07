Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mitch Apau je igralec na desnem boku, ki ga je pogrešal Igor Bišćan. Foto: nkolimpija.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tri nova imena v zmajevem gnezdu

Apau vzgojen v Ajaxovi šoli

12. julij 2017 ob 07:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija se je okrepila s tremi novimi nogometaši. V Ljubljano so prišli desni bočni igralec Mitch Apau ter vezista Stefan Savić in Dario Čanađija.

Po izpadu v kvalifikacijah za Evropsko ligo je trener zmajev Igor Bišćan na glas govoril o okrepitvah in zdaj so v Ljubljano res prišli trije novi nogometaši. 23-letnega Čanađijo je Olimpiji za eno sezono posodila Rijeka. Nekdanji član hrvaških mlajših selekcij je igral še za Slaven Belupo, hrvaški prvaki pa so ga posodili tudi Spezii.

Savić je nekdanji avstrijski mladi reprezentant. Gre za napadalno usmerjenega vezista, ki je bil nazadnje član nizozemske Rode. 23-letni nogometaš je bil pri Slaven Belupu soigralec Dina Štigleca, v Salzburgu pa je igral s Kevinom Kamplom.

Na desnem boku pa bo igral otrok slovite nogometne šole Ajaxa. 27-letni Apau, je nato igral za Veendam in Waalwijk, zadnje tri sezone pa za belgijski Westerlo. Vmes naj bi se zanj ogreli celo pri Chelseaju. "Ljudje v Ljubljani so prijazni, govorijo angleško, zato verjamem, da se bom hitro vklopil. Dobro sem treniral, tudi pri Olimpiji pa so pogoji za delo odlični. Verjamem tudi v svoje druge kvalitete in upam, da bom to pokazal navijačem Olimpije," je dejal napadalno usmerjeni bočni branilec.

T. J.