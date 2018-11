Vesna Fabjan je v četrtfinalni skupini osvojila 5. mesto. Foto: EPA Dodaj v

Tri Slovenke obstale v četrtfinalu šprinta v Lillehammerju

Od vseh Slovenk in Slovencev do točk trojica Čebašek, Fabjan in Lampič

30. november 2018 ob 11:38,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 13:40

Lillehammer - MMC RTV SLO

Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič so bile uspešne v kvalifikacijah tekme svetovnega pokala v smučarskem teku v Lillehammerju, a nato so vse tri izpadle v četrtfinalnih bojih z uvrstitvami pri repu skupin.

Prvo zmago v svetovnem pokalu je slavila Švedinja Jonna Sundling, ki je v napetem zaključnem šprintu ugnala olimpijsko prvakinjo in rojakinjo Stino Nilsson za samo 34 stotink. 23-letnica je trikratna mladinska svetovna prvakinja, ki je zdaj štiri leta pozneje potrdila velika pričakovanja. Tretje mesto na prizorišču olimpijskih iger 1994 je osvojila edina Neskandinavka v finalu Sadie Bjornsen iz ZDA. V finalu je tekla kar četverica Švedinj in samo ena Norvežanka, a še Kristine Skistad je osvojila "le" peto mesto.

Anamarija Lampič je v prvi skupini zasedla zadnje, 6., mesto, Vesna Fabjan je bila v tretji skupini peta, prav tako na 5. mestu je 1,3-kilometrski krog končala Alenka Čebašek v zadnji, peti, skupini.

V kvalifikacijah šprinta je v prosti tehniki Čebaškova zasedla 15. mesto, za najhitrejšo, Švedinjo Hanno Falk, je zaostala 3,78 sekunde. Na 19. mestu je bila Fabjanova (+4,57), na 28. pa Lampičeva (5,95).

Za dobro sekundo je nastop v izločilnih bojih, ki se bodo začeli ob 12. uri, zgrešila Eva Urevc na 35. mestu (+7,58), Katja Višnar je bila razočarana na 45. mestu (+10,19), Anita Klemenčič je bila 68. (+16,88), Manca Slabanja pa 75. (+25,16) med 80 tekmovalkami.

Pellegrino razred zase

Norvežani tudi v moški konkurenci niso mogli do zmage. Vse tekmece je pretekel Italijan Federico Pellegrino, ki se je zgodaj odločil za zaključni šprint in se otresel zasledovalcev. Norvežan Emil Iversen je dobil boj za 2. mesto, pri čemer je tretje mesto osvojil Kanadčan Alex Harvey.

Slovenci prepočasni v kvalifikacijah

Na 1,6 km dolgem moškem sprintu so vsi trije slovenski predstavniki izpadli v kvalifikacijah, v katerih je bil najhitrejši Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo. Miha Šimenc je bil 46. (+12,95) in je najboljšo trideseterico zgrešil za dobri dve sekundi. Janez Lampič je končal na 78. (+18,21), Luka Prosen pa na 96. mestu (+24,60) med 108 uvrščenimi.

Šprint prosto (Ž): 1. J. SUNDLING ŠVE 2:52,74 2. S. NILSSON ŠVE +0,34 3. S. BJORNSEN ZDA 3,03 4. E. SETTLIN ŠVE 3,82 5. K.-S. SKISTAD NOR 6,55 6. H. FALK ŠVE 9,81 . V. FABJAN SLO . A. ČEBAŠEK SLO 3:14,5 . A. LAMPIČ SLO 2:35,1 Šprint prosto (M): 1. F. PELLEGRINO ITA 3:19,14 2. E. IVERSEN NOR +0,47 3. A. HARVEY KAN 0,71 4. S.-B. SKAR NOR 0,94 5. F.-H. KROGH NOR 1,09 6. R. HAKOLA FIN 2,46

Mladinski svetovni prvak 21. po skoku

Vid Vrhovnik je 21. po skokih na tekmi za svetovni pokal v nordijski kombinaciji v Lillehamerju. Skočil je 85 m in bo v teku na pet km za Avstrijcem Franzom Josefom Rehrlom (92,5 m), ki je bil najboljši v prvem delu, začel minuto in 22 sekund. Drugi slovenski predstavnik Gašper Brecl je bil 60., predzadnji med uvrščenimi (73,5 m, +3:29).

To. G.