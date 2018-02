Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenijo naslednji preizkušnji na poti do svetovnega prvenstva čakata v gosteh proti Črni gori (23. februarja) in Belorusiji (26. februarja). Foto: BoBo Dodaj v

Trifunović z osmimi člani zlate selekcije; Randolph pride junija

Skok v obrambi bo ključ do uspeha v Črni gori

15. februar 2018 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovensko košarkarsko reprezentanco 23. in 26. februarja čakata novi preizkušnji v kvalifikacijah za SP 2019 (Črna gora, Belorusija), tudi tokrat pa ekipi ne bodo mogli pomagati igralci iz Evrolige.

Ker se dogajanje na relaciji Fiba - evroliga ni spremenilo, bodo košarkarske reprezentance tudi v drugem ciklusu precej osiromašene. Sloveniji bodo manjkali Luka Dončić, Anthony Randolph, Aleksej Nikolić in Zoran Dragić, za razliko od novembra pa se je ekipi pridružil Edo Murić, ki bo imel ob sebi sedem soigralcev iz zlate septembrske zgodbe na EP-ju v Carigradu: Jako Blažiča, Vlatka Čančarja, Žigo Dimca, Klemna Prepeliča, Matica Rebca, Gašperja Vidmarja in Sašo Zagorca. Selektor Rado Trifunović je v ekipo povabil še Luko Vončino, Žana Marka Šiška, Luko Rupnika, Gregorja Hrovata, Miho Lapornika in Blaža Mahkovica.

Glede na sistem tekmovanja, ki določa, da bodo prve tri ekipe iz te skupine napredovale v drugi del in s seboj prenesle le medsebojne rezultate in točke, je za Slovenijo veliko pomembnejša tekma s Črno goro. Ta je novembra v Minsku premagala Belorusijo z 91:67, Slovenija na drugi strani pa je v prvem krogu doma ugnala Belorusijo s 87:74 in izgubila v gosteh s Španijo 84:92.

Skok v obrambi bo ključ do uspeha

"Zmaga v Črni gori bi pomenila ogromno za nadaljevanje kvalifikacij. Zavedamo se, da nas čaka zelo zahtevno delo, saj v Podgorici ni lahko igrati. Hkrati so košarkarji Črne gore fizično zelo močni, to pa nam ob naši največji hibi, skoku v obrambi, ne ustreza. Žal smo brez treh igralcev, ki so na evropskem prvenstvu nosili celotno breme skoka v obrambi. Luka Dončić je imel povprečje osem skokov v obrambi, Anthony Randolph šest, Goran Dragić pa štiri," pravi Trifunović.

Selektor je na novinarski konferenci povedal, da je bil v stiku tudi z Zoranom Dragićem in Aleksejem Nikolićem, vendar nihče od njiju ni dobil dovoljenja kluba. Je pa selektor postregel tudi z nekaj vedrejšimi novicami.

Pred desetimi dnevi je bil v Španiji, kjer je obiskal nekaj slovenskih reprezentantov. Tako Luka Dončić kot Anthony Randolph sta mu obljubila, da se bosta priključila selekciji na junijskih tekmah v Stožicah proti Španiji in Črni gori, vprašanje je le, ali se bo Luka Dončić pravočasno vrnil v domovino, glede na to, da se bo nekaj dni prej verjetno udeležil nabora Lige NBA.

Kar se tiče forme slovenskih reprezentantov, je Trifunović zadovoljen, saj vsi igrajo dobro in imajo vidne vloge v svojih klubih, nekoliko je zaskrbljen le zaradi Gašperja Vidmarja, ki ima vnetje sinusov. Ta konec tedna je sicer v kadru Banvita za zaključek turškega pokala, kakšno je njegovo stanje, pa bo jasneje v ponedeljek, ko se bo reprezentanca zbrala v Ljubljani.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2019, prvi del, skupina A

3. krog, petek, 23. februarja:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

BELORUSIJA - ŠPANIJA



4. krog, ponedeljek, 26. februarja:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

ŠPANIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 +21 4 ČRNA GORA 2 1 1 +11 3 SLOVENIJA 2 1 1 +5 3 -------------------------------------- BELORUSIJA 2 0 2 -37 2

T. O.